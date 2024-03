Paro: "Juric soddisfatto dei ragazzi. Zapata pronto al momento giusto"

UDINE - Dopo due pareggi consecutivi il Torino torna al successo vincendo per 2-0 sul campo dell'Udinese . Le parole dell'allenatore Matteo Paro (in quanto Juric squalificato) nel post-partita: "Juric è sceso negli spogliatoi e si è complimentato con i ragazzi, era molto contento. I ragazzi hanno interpretato bene la gara e abbiamo letto bene delle situazioni di gioco che avevamo preparato sulle fasce. Sapevamo che l'Udinese è forte fisicamente e che dovevamo muovere bene la palla e giocare tecnicamente, lo abbiamo fatto".

Condizioni di Buongiorno

"Per Buongiorno credo siano solo crampi. Sapevamo che Vojvoda da quella parte poteva darci qualcosa in più a livello di ritmo e di gioco. Ha fatto molto bene con un grande assist, sono soddisfatto".

Sull'ottimo momento di Zapata

"Lui lavora molto bene in settimana, è un professionista. Non lo scopriamo oggi noi, oggi lo abbiamo messo in mezzo da attaccante centrale e ha fatto bene facendosi trovare pronto nei momenti giusti".

Obiettivo fino a fine stagione

"La squadra deve tentare di vincerle tutte, ci sono ancora tanti punti a disposizione e la classifica si guarda alla fine come sempre. Noi dobbiamo crescere e migliorare come squadra, tenteremo di vincerle tutte".