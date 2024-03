Schuurs cuore Toro: "A Superga il momento più toccante della mia carriera"

Perr Schuurs si è raccontato in un'intervista ai canali ufficiali della Serie A. Il difensore olandese del Torino, ancora fuori per il grave infortunio al ginocchio, ha raccontato il suo rapporto con i tifosi e la società granata: "Non è club come gli altri, è speciale e i tifosi sono speciali. Si divertono a guardare la squadra. Sanno tutto di noi giocatori, degli avversari, delle partite e ci stanno sempre molto vicini. Questa per me è una delle cose più importanti. Indossare la maglia granata ti rende orgoglioso, so cosa significa per i tifosi, far parte di questa società è incredibile".