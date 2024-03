Ciammaglichella: "Sogno il debutto al Grande Torino. Modello? Ibra"

Cosa si prova a indossare la maglia azzurra? «Non mi sarei mai aspettato di poter rappresentare un giorno la mia nazione, spero di poterlo fare anche in futuro. Sono grato di vestire questa maglia, è un orgoglio per me e per la mia famiglia».

La descrivono come una mezzala con estro e freddezza. Cosa le manca?

«Forse un po' di sicurezza e intraprendenza palla al piede. Mi affido spesso al compagno in fase offensiva, ma potrei cercare di più la porta».

Cosa dice papà Mattia della sua carriera?

«È molto contento del percorso che sto facendo. Lui è il mio primo allenatore. Ha giocato per anni ed è rimasto nel mondo del calcio come procuratore».

Quali consigli le dà in particolare Corradi?

«Mi dice spesso di restare tranquillo, si lavora parecchio su questo aspetto assieme a tutto il gruppo. Tecnicamente ho ricevuto importanti consigli sul controllo orientato e su come posizionarmi per avere una visione più periferica».

Dove si immagina tra cinque anni?

«Sicuramente nel calcio, lavoro tutti i giorni per crescere e migliorare. Fuori dal campo studio al liceo scientifico sportivo di Torino e mi piacerebbe fare scienze motorie all’università. Per ora il sogno è esordire in prima squadra col Toro».