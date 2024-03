Toro, lo scatto da Europa: Sanabria e il rigore da tre punti con il Monza

TORINO - Un Toro spumeggiante romba e vola via, passa sopra al Monza (dominato ben più di quanto dica il risultato) e si porta con un balzo da 3 punti a -1 dal Napoli. Un passo in avanti enorme per la sua valenza, al di là della nuova classifica ridisegnata alle soglie dell’Europa, anche sotto il profilo dell’entusiasmo, della fiducia, della consapevolezza, dell’orgoglio. Dalla vittoria di Udine a questo 1 a 0 sui brianzoli, superati di scatto in graduatoria, con ora negli occhi la trasferta di Empoli, per Juric e il suo gruppo: e poi il derby.

Toro, la svolta nella ripresa

I granata hanno vinto giocando una partita a lungo accorta (contro un Monza ridisegnato inizialmente col 5-4-1 e più portato ad agire di rimessa), indirizzata sui binari migliori nella ripresa, con un crescendo a tratti anche impetuoso. Il maggior dinamismo e la pressione post intervallo ha dato i suoi frutti, facendo crescere il rendimento di Zapata, Bellanova, Vlasic e Ricci, decisivo dapprima nel provocare il rigore che ha spaccato la partita (fallo di Pessina, trasformazione alla perfezione del neoentrato Sanabria) e poco dopo falciato dallo stesso centrocampista del Monza, espulso per doppia ammonizione.

Un cielo da...Toro

Di Gregorio ha dovuto compiere più interventi anche prodigiosi nel corso del secondo tempo (su Buongiorno, Okereke, Zapata), mentre pochi sono stati i rischi corsi dal Torino anche quando Palladino ha cominciato a cambiare modulo e giocatori per cercare il pareggio in extremis. Tripudio sugli spalti, grande gioia in campo per i giocatori granata. Vittoria strameritata: un trampolino per i sogni europei del Torino, sotto un cielo rossastro per la sabbia sahariana che in questi giorni il vetro sta trasportando su diverse regioni italiane. E anche questo sembra quasi un segno, per il sogno dei ragazzi di Juric e dei tifosi del Toro.