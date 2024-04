Toro, infortunio per Gineitis: il comunicato del club

Brutte notizie in casa Torino. Gvidas Gineitis si è fermato in allenamento ed è stato sottoposto agli esami strumentali per capire l'entità del problema. Il centrocampista classe 2004 si è infortunato e non sarà a disposizione di Ivan Juric per la sfida contro l'Empoli di questo fine settimana. Un problema serio e che potrebbe tenerlo fuori per diverse settimane e dunque saltare anche il derby del 13 aprile contro la Juventus.