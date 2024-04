Ricci, senza paura in vista di Toro-Juve: Juric lo schiera comunque

Samuele Ricci e Matteo Lovato sono diffidati e stasera, in caso di cartellino giallo, verranno squalificati e salteranno il derby con la Juventus. Considerando che in mezzo al campo, con il grave infortunio di Gineitis che va ad aggiungersi a quello di Ilic, c’è molta preoccupazione per Ricci, giocatore che sta ritrovando la condizione migliore. Se in difesa il tecnico potrebbe comunque adottare soluzioni alternative, più complesso sarebbe immaginare un centrocampo orfano del numero 28. Soprattutto in un momento come questo. Comunque sia Juric non ha nessuna intenzione di evitare il pericolo giallo al centrocampista. «A queste cose non penso, neppure al match con i bianconeri. In testa ho solo l’Empoli e Ricci gioca» Tornato in campo a Udine dopo aver scontato la squalifica il centrocampista è stato protagonista di un’ottima gara, sia contro i bianconeri friulani sia contro il Monza: è in gran forma e per lui si torna addirittura a parlare di Nazionale. Se continua in questo modo le strade azzurre potrebbero spalancarsi. Luciano Spalletti lo sta seguendo con grande attenzione e magari dopo Buongiorno e Bellanova un altro granata potrebbe salire sul charter che porterà l’Italia a difendere il suo titolo europeo in Germania.

Verso Empoli: la formazione

Ma veniamo alla formazione. Il tecnico croato, dopo l’allenamento di rifinitura di ieri mattina prima della partenza, si è preso un po’ di tempo prima di decidere. L’orientamento, visto di come ha parlato di Lazaro (utile come ricambio), sembra quello di vedere una difesa a tre composta da Tameze, Buongiorno e Masina. L’ex udinese, infatti, non ha mai tradito le aspettative e le sue condizioni fisiche sono buone. Vojvoda, dal canto suo, potrebbe giocare a destra al posto del francese se quest’ultimo verrà dirottato a centrocampo a fianco di Ricci. Favorito per questa posizione, però, resta Linetty. L’ex veronese, semmai, potrebbe essere dirottato in mezzo a partita in corso. Questa è una possibilità concreta che Juric si tiene in mancanza di centrocampisti.

A questo punto sulle corsie esterne via libera a Bellanova sulla destra e Rodriguez a sinistra: e qui c’è da rimarcare con forza le esaltanti prestazioni del giocatore acquistato dal Cagliari. Una forza della natura che sta facendo la differenza. In mezzo, come detto, Ricci e Linetty con Vlasic spostato qualche metro più avanti con ampia possibilità di muoversi a proprio piacimento. Ed in effetti il croato in quest’ultimo periodo sta facendo la differenza e se continuerà così le speranze granata di raggiungere l’Europa si rinforzeranno di molto. In avanti nessun dubbio: Sanabria, in gol con il Monza, ha recuperato dalla tendinite e scenderà in campo al fianco di Zapata che dopo la pausa (del gol) contro il Monza cerca la rete che lo porterebbe a quota dieci in maglia granata. Okereke e Pellegri pronti ad entrare a partita in corso. In avanti, quindi, regna l’abbondanza e Juric può gestire al meglio la situazione in una partita fondamentale. Perché se il Toro dovesse tornare a casa con i tre punti la sua classifica diventerebbe ancora più interessante e la squadra affronterebbe il derby con più convinzione.