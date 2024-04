Torino, col Frosinone scelte obbligate per Juric: a centrocampo torna Ilic

Nella gara di domenica pomeriggio, il Torino ospiterà in casa il Frosinone, senza la possibilità di schierare Samuele Ricci, reduce dalla squalifica rimediata nel Derby contro la Juventus della scorsa giornata. Le scelte di formazione di Juric, che non siederà in panchina a seguito dell'espulsione ricevuta negli ultimi minuti del Derby della Mole, sono ridotte all'osso. Recuperato Ilic, che andrà ad occupare lo slot lasciato vuoto dal giovane centrocampista italiano , recupera così il posto da titolare al fianco di Linetty.

"Braccetto" corto per la difesa di Juric

Nonostante la coperta del centrocampo sia molto corta - complice anche l'assenza di Gineitis per infortunio- l'intenzione del tecnico granata è quella di continuare a schierare Tameze come braccetto di destra. Non è da escludere la sorpresa Vojvoda, che potrebbe arretrare e sostituire il centrocampista francese, con uno dei due che andrà sicuramente a completare il pacchetto difesa. Pochissima libertà di manovra, dunque, per Juric che dovrà fare a meno ancora di Pellegri, Djidji e del lungodegente Schuurs.