Juric e futuro al Torino: "Non voglio interrompere, per l'Europa serve..."

Torino-Frosinone, curiosità e statistiche

Juric, l'Europa e il futuro

Parla del suo Torino Juric e del calore del pubblico: "La squadra con le prestazioni se l'è meritato, veniamo da un lungo periodo in cui giochiamo bene, siamo vicini e dobbiamo mantenere queste prestazioni. Io ho grande carica per ottenere un obiettivo fantastico. Quando la gente è contenta sei contento anche te. Vedo bene la squadra anche se siamo pochi e serve un gran finale di campionato". Europa un obiettivo fantastico, ma sul futuro del tecnico croato sono ancora tante le sfumature da capire: "Io non sto interrompendo niente. Abbiamo fatto un bel lavoro considerando da dove siamo partiti: punti, classifica e giovani cresciuti e trovati, ora bisogna fare un altro passo. Il Toro rispetto a Verona ha bisogno di questo ulteriore passo. Mi dispiace per gli ultimi risultati, non per le prestazioni, ma ora spingeremo in questa direzione. I miei rapporti sono fantastici con tutti, sono sereno. Domani serve vincere, sarebbe bello affrontare chi sta davanti a noi con uno spirito bellissimo. Siamo pochi ma ci siamo, siamo ottimisti". Resta aperta la porta per il futuro ancora con il Torino? "Bisogna anche chiedere ad altri. Noi abbiamo spinto per un obiettivo. La parte sinistra della classifica può andare dopo il 17° posto, ma vogliamo di più".

"Gioca Ilic, Masina ottimo acquisto"

Queste le condizioni del Torino che attende il Frosinone: "Nel secondo tempo contro la Juve ci siamo espressi come volevamo, peccato non aver segnato perché li premevamo. Dobbiamo continuare così, giochiamo contro una squadra che ha pareggiato con Bologna e Napoli. La squadra crea tanto, può fare gol e passa tanto tempo nella metà campo avversaria: per segnare serve maggiore capacità di tiro e particolari che ti portano poi al gol". Juric conclude: "Sazonov ha un problema con il tendine, al Fila il campo è un po' duro e oggi vedremo se recupera. Anche Savva ha qualche problema, per il resto tutto bene. Ilic giocherà, mancando Ricci è l'unica soluzione, vediamo quanto dura, ma giocherà. Da Sanabria mi aspetto sempre di più. Vlasic a Empoli è andato bene in quella posizione, con la Juve un po' di meno. Vediamo anche con gli avversari che cosa può funzionare meglio. Masina è un buonissimo acquisto che ci ha dato una grande mano da titolare e anche quando entra".