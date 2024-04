Toro, l'orario della sfida all'Inter può variare: il motivo

Dovrebbe essere domenica il giorno della festa Scudetto dell'Inter, secondo quanto si apprende la Lega Serie A starebbe valutando il posticipo alle 12.30 del 28 aprile della partita contro il Torino, in programma originariamente sabato 27 alle 15.00, per consentire al club nerazzurro di organizzare la parata sul bus scoperto per le vie della città nel corso del pomeriggio.