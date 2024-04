Torino, Vagnati cerca nuovi centrali: prime mosse per Coppola

Gli occhi del Torino su Diego Coppola . L’esplosione del giovane difensore centrale non sta passando affatto inosservata tra addetti ai lavori e osservatori. Tanto che sempre più club stanno iniziando a seguire e manifestare interesse verso il gioiellino del Verona. Il classe 2003 si è preso ormai una maglia da titolare in casa gialloblù. A suon di grandi prestazioni. L’ultima, sabato scorso, è stata impreziosita dalla rete in pieno recupero che ha steso l’Udinese, avvicinando l’Hellas alla salvezza.

Setti spera nell'ennesima plusvalenza

Una prestazione da urlo in cui Coppola ha tenuto a bada senza problemi un cliente scomodo come Lucca. Qualche settimana fa erano stati invece Pinamonti e il Cholito Simeone a finire nella sua morsa, venendo annullati dal campo. Il segnale di come la maturazione proceda in maniera spedita. Tanto da essersi preso uno spazio significativo anche nella Nazionale italiana Under 21. Anche perché in giro di centrali giovani e affidabili ce ne sono pochi sul mercato. Motivo per cui a Verona sperano in un’ennesima plusvalenza.

Coppola, infatti, è un prodotto del Settore Giovanile gialloblù e permetterebbe - in caso di vendita - di incamerare un lauto guadagno per il club del presidente Setti. Prima però c’è una salvezza da conquistare e altri centravanti avversari da anestetizzare. Intanto anche il Toro ha iniziato a prendere appunti.

Il doppio vantaggio di Cairo

D’altronde la società granata può sfruttare un doppio canale privilegiato. Sia col Verona (i rapporti sono buoni basti pensare alle operazioni Verdi e Tameze confezionate nell’ultimo biennio) sia con gli agenti del ragazzo (CAA Base) che hanno curato diverse trattative in questi anni col club del presidente Urbano Cairo. Tra l’altro la fase di monitoraggio su Coppola si aggiunge all’attenzione mostrata negli ultimi mesi dal Toro per un altro giovane centrale: Lorenzo Pirola della Salernitana e compagno proprio del difensore veronese in Under 21.

Il segnale di come il Torino voglia farsi trovare pronto sul mercato per puntellare il pacchetto arretrato, dato che Ricardo Rodriguez è in scadenza a giugno (non c’è ancora l’accordo per il rinnovo) e su Matteo Lovato la dirigenza granata non sembra, al momento, troppo convinta di riscattarlo. Insomma, un innesto dietro serve. Addirittura un paio se dovesse arrivare qualche proposta irrinunciabile (40 milioni) per Alessandro Buongiorno, che fa gola ai principali club italiani ed europei. Per questo la fase di scouting sta entrando nel vivo.