Inter-Toro, Juric: "Espulsione determinante. Secondo Cairo club ha grande futuro"

Due pareggi e due sconfitte, ultima contro l'Inter a San Siro, per il Torino di Juric nelle ultime quattro giornate. Il ruolino di marcia delle ultime settimane dei granata non è dei più positivi e anche per l'Europa ormai è un addio. Proprio il tecnico croato al termine della partita persa contro i nerazzurri ha parlato della situazione e dell'obiettivo da qui a fine campionato: "L'espulsione ha indirizzato la gara ed è stata decisiva perché fino a quel momento ho visto un Torino in partita". Sulla mancanza di gol (a secco nelle ultime tre giornate l'attacco granata): "In tante partite abbiamo creato tanto senza segnare. Anche giocando a quattro la squadra si è espressa bene e non mi ha deluso. L'apporto generale dei centrocampisti, degli esterni e dei difensori è stato molto basso in termini numerici".