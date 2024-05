Torino, maglia speciale per la tragedia di Superga: "Solo il fato li vinse"

Una maglia speciale per una ricorrenza importante. È quella che il Torino e Joma hanno deciso di creare in occasione del 75esimo anniversario della tragedia di Superga , in cui morì il Grande Torino . La maglia, a forti tinte granata, è ispirata a quella che venne indossata proprio dalla squadra considerata tra le più iconiche del panorama calcistico e sportivo nazionale. Joma ha realizzato un prodotto completamente Made in Italy per dare ancora più identità al capo celebrativo. La maglia, composta per il 95% da cotone, è in stile polo con bottoni e colletto bianco che richiamano i polsini delle maniche.

Torino, la maglia speciale: tutti i dettagli

Nella parte bassa sarà presente il transfer "Limited Edition" che tramite la numerazione progressiva da 1 a 750 garantisce l'autenticità del prodotto. Infine, nel retrocollo, sarà presente la scritta "Superga 75" con la dicitura "Solo il fato li vinse" realizzata con un ricamo diretto. I partner presenti sulla maglia, rispetto al bianco che li contraddistingue sul kit home 2023/24, saranno esposti in granata tono su tono con un transfer ad effetto opaco per onorare il design di riferimento per la creazione del prodotto. "Suzuki è sparita, ma in realtà c'è su questa maglia speciale che ricorda i 75 anni dal disastro di Superga - commenta Alessandro Nalli, presidente di Suzuki Italia, main sponsor del Torino a margine della presentazione allo stadio intitolato proprio al Grande Torino - E' stata una esplicita richiesta del club che ci ha onorato. La visibilità del marchio può sembrare inferiore al solito, naturalmente il bianco spicca molto di più, ma il rispetto della storia, che è dovuto anche e soprattutto dagli sponsor, ci ha suggerito di aderire immediatamente. Il risultato è formidabile. Suzuki in Italia è sempre stata Torino, è nata a Torino e per ora non ha mai ritenuto di doversi spostare da una città così importante dal punto di vista del tessuto economico e così ben rappresentata dal punto di vista sportivo - ha aggiunto - Con il Torino la scelta risale a 11 anni fa ed è una scelta che sta portando eccellenti risultati. Quindi siamo contenti e speriamo che loro vogliano ancora Suzuki e che Suzuki possa ancora scegliere il Toro". Ogni "Superga 75" sarà accompagnata da un elegante cofanetto ecosostenibile, prodotto in Italia, che riprenderà lo stile della divisa e le scritte già presenti sul retrocollo della stessa.