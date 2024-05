Il ministro Lollobrigida a Superga: «Onore agli immortali»

TORINO - Il ministro Lollobrigida ha fatto visita a Superga e ha citato una delle frasi più belle dedicate al Grande Torino e firmata da Indro Montanelli. Nel post con cui il ministro pubblica la sua fotografia davanti alla lapida dietro alla Basilica, infatti, si legge: «Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto... in trasferta».

Tra le tante autorità che sono passate da Superga, in occasione dei 75 anni della sciagura in cui è scomparso il Grande Torino, c'è anche il Ministro dell'Agricoltura che non ha voluto far mancare il suo ricordo a una delle più grandi squadre italiane di tutti i tempi. Simbolo dell'Italia che rinasceva nel Dopoguerra, il Grande Torino è stato e rimane uno delle immagini più positive e vincenti del nostro Paese.