Insulti a Superga, il Torino ha trovato i due colpevoli: la mossa della società

TORINO - Dopo i vergognosi insulti contro i tifosi sul piazzale della Basilica di Superga , la società si è subito messa in moto per individuare gli autori di questo inaccettabile episodio. Troppo grave per soprassedere. E ieri mattina lo stesso presidente Urbano Cairo è intervenuto tramite i social. A un utente che ha chiesto un suo commento circa l’accaduto al colle ha risposto. «Una cosa inaccettabile!! Prenderemo provvedimenti ma senza fare processi pubblici. Mi è dispiaciuto molto».

E in effetti i colpevoli sarebbero stati individuati e per loro scatteranno multe salatissime (il 20% dello stipendio mensile, il massimo possibile). I nomi ovviamene saranno tenuti top-secret anche per evitare ritorsioni da parte dei tifosi, che in queste ore continuano a commentare con sdegno, oltre che con amarezza, la vicenda che il popolo granata non riesce giustamente a metabolizzare, visto che è dall’inizio della stagione che sta vicino ai propri giocatori, incitandoli dal primo all’ultimo minuto, nonostante i risultati altalenanti e il decimo posto in classifica.