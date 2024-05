Diretta Verona-Torino ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Toro scende sul campo del Bentegodi nell'incontro valido per la 36ª giornata di Serie A, per ritrovare un successo che manca da 5 gare. Gli uomini di Juric continuano inoltre a disertare l'appuntamento con il gol, dopo i 3 pareggi a reti inviolate con Juve, Frosinone e Bologna e il ko con l'Inter (2-0). L'ultimo giocatore ad essere andato a segno è Zapata con la doppietta di Empoli. Il bilancio dei granata non restituisce ancora la matematica esclusione dalla corsa all'Europa, ma è una certezza ormai dietro l'angolo di questa stagione. Questo pomeriggio inoltre, il Verona proverà a sfruttare il fattore casa per chiudere il discorso salvezza - la gara di andata finì 0-0 - . Gli Scaligeri si trovano al 14º posto 34 punti, mentre il Toro si colloca in 10ª posizione a 3 lunghezze dalla Fiorentina.