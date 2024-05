Juric: "Una vittoria rubata. Settimana pesante, a Torino c'è tanta spaccatura"

Dopo le polemiche scoppiate per il caso degli insulti ai tifosi durante l'anniversario della tragedia del Grande Torino , la squadra granata risponde sul campo battendo 2-1 il Verona in rimonta. Un risultato di cui Ivan Juric non si è detto però particolarmente orgoglioso ai microfoni di Dazn nel post partita: "Per la prima volta da quando sono qui l'abbiamo rubata. Tante volte meritvamo più degli avversari, mentre oggi non abbiamo fatto bene. Abbiamo avuto lo slancio nel finale e sono stati bravi i ragazzi entrati dalla panchina, ma la prestazione è stata assolutamente negativa".

Juric: "A Torino c'è una spaccatura"

Juric, sempre più vicino all'addio dopo il mancato rinnovo, ha quindi fatto un bilancio sulla sua avventura granata e sui maggiori problemi che ha riscontrato: "Sono stati tre anni ottimi, sempre nella parte sinistra della classifica dopo che ho ereditato una squadra che lottava per salvarsi. Tre anni molto intensi e vorrei che si finisse bene, con lo spirito mostrato in questa partita". Quindi un commento sui fatti avvenuti a Superga: "Quello che è successo in settimana è stato molto pesante da gestire. Se una società non è unita non si va lontano. A Torino c'è tanta spaccatura e non ci godiamo questi bei momenti. Vorrei che tutti ci amassimo un po' di più. Il mio desiderio? Vorrei che i giocatori giochino come sempre, non come nei primi 60 minuti e che l'ambiente si goda di più le cose belle".