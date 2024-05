Torino, ecco come può raggiungere l’Europa: tutte le possibili combinazioni

TORINO - La vittoria di Verona che arriva dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna al Maradona dà una piccola speranza europea al Toro . I granata, matematicamente, possono ancora superare in classifica Fiorentina e Napoli e piazzarsi all’8º posto, ma c’è un’altra strada, ugualmente in salita ma non con un pendio ripidissimo. E qui entra in scena la Fiorentina . Sì, proprio così. Cairo deve tifare per Commisso e si sa che tra i due i rapporti non sono dei migliori considerando i loro litigi passati. Ma questo, ovviamente, non ha nulla a che vedere con l’aspetto sportivo.

Toro, cosa serve per l'Europa

Dunque: il Toro deve sperare che la Fiorentina, il prossimo 29 maggio ad Atene, vinca la Conference contro l’Olympiacos (in questo caso andrebbe di diritto in Europa League) e che in campionato arrivi prima dei granata. A questo punto ai giocatori di Juric basterebbe (si fa per dire...) superare il Napoli, posizionarsi al 9º posto, per raggiungere la tanto sospirata Europa. Il discorso è semplice per quanto riguarda le possibilità (sono due), ma complicato sotto l’aspetto della fattibilità. Le speranze passano dalla prossima partita al Grande Torino (sabato sera, ore 20.45) contro il Milan e qui la domanda è d’obbligo: i rossoneri si presenteranno con la pancia piena visto che non hanno più nulla da chiedere alla classifica oppure cercheranno di prendersi i tre punti per finire in crescendo una stagione tutt’altro che irresistibile?

Toro, l'unica certezza

L’unica certezza, in mezzo a tanti punti interrogativi, è che il Toro visto in quest’ultimo periodo non ha molte possibilità di trasformare in realtà il sogno continentale. Domenica pomeriggio al Bentegodi, nonostante la vittoria, ha disputato una partita “orrenda”: due soli tiri in porta che hanno portato i gol del successo ma sotto l’aspetto del gioco e della carica agonistica non si è visto niente. E anche nei precedenti incontri è mancato tutto: gioco, grinta, tattica, voglia di fare, attaccamento alla maglia. Se Rodriguez e compagni vogliono provare a prendersi l’Europa devono cambiare passo sotto tutti i punti di vista, non ci sono altre scorciatoie. Il Toro deve fare il Toro, tirare fuori il dna del passato, scaricare tutte le energie sul campo senza pensare ad altro. Contro il Milan, poi, dopo i fattacci di Superga, molto probabilmente dovranno anche convivere con la rabbia dei tifosi che non hanno dimenticato e perdonato quello sgarbo.

Toro, il calendario

E veniamo al calendario di tutte e tre le squadre che si giocano l’ultimo posto utile per partecipare alla prossima Conference League: i granata, come detto, affronteranno prima il Milan per poi concludere il campionato a Bergamo. Conto l’Atalanta giocheranno il 26 maggio, appena quattro giorni dopo che la Dea avrà disputato la finale di Europa League a Dublino contro il fortissimo Bayer Leverkusen. Se i bergamaschi conquisteranno il trofeo avranno la certezza di disputare la prossima Champions League. In caso di sconfitta, comunque, potrebbero ugualmente raggiungerla con il quinto posto in campionato e la sfida con col Toro potrebbe diventare decisiva. Il Napoli, in caduta libera e con la testa al futuro, venerdì andrà a Firenze in uno scontro diretto. Il Toro, come detto all’inizio deve sperare che vinca la squadra di Italiano. Poi gli azzurri concluderanno la stagione in casa con il Lecce salvo da tempo. La Fiorentina, per concludere, ospiterà il Napoli e domenica 26 maggio andrà a Cagliari con i sardi in piena lotta salvezza. E questo per i giocatori di Ranieri sarà il match della vita, forse. Quindi impegno difficile.

La Fiorentina, però, dovendo recuperare una partita, avrà un’altra possibilità di mettere le cose a posto quando il 2 giugno alle ore 18 andrà a Bergamo per affrontare l’Atalanta. L’impressione è che se la Fiorentina batterà il Napoli nella prossima, un giorno prima di Torino-Milan, la situazione sarà molto più chiara per tutti.