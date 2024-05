Toro-Ilic, dal Milan al Milan: l'anno nero e in estate va sul mercato

Se anche chi ti ha fortemente voluto a Torino chiedendo un cospicuo sacrificio al club economico ti bacchetta, sollecitandoti ad aggiustare l’attitudine pena l’impossibilità di esprimere tutto il potenziale, qualche domanda dovrebbe sorgere. Il soggetto chiamato a riflettere è Ivan Ilic, ex del Verona che pure contro la sua ex squadra ha deluso, come già troppo spesso gli era accaduto in gare precedenti. Sabato l’avversario sarà il Milan: guardando alla gara d’andata, a quella sostituzione a fine primo tempo decisa da Juric per esasperazione - pessimo, il primo tempo del serbo a San Siro (era la seconda di campionato) - e confrontando quei tempi con quelli attuali, si capisce bene come la parabola di Ilic sia stata tutt’altro che ascendente.

Ilic, cosa succede?

La stagione del centrocampista è iniziata male, ed è proseguita lungo lo stesso solco: rare, le occasioni in cui si è vista la mezzala realmente accesa, nelle giocate e ancora di più nell’intensità. E il problema più che fisico è parso mentale, appunto di scarsa attitudine al sacrificio, alla corsa per chiamare il passaggio: ha piede per far correre il pallone, ma a questa dote non appoggia un sufficiente dinamismo. Limiti ribaditi al Bentegodi, in una gara tutt’altro che brillante disputata dai granata, eppure conclusa con tre punti che ancora tengono il Toro agganciato alle speranze europee. Una prestazione insipida, e che per il ritorno contro il Milan - penultimo appuntamento di un’annata che si chiuderà a Bergamo - mette Ilic in ballottaggio con Linetty. Le doti di palleggiatore del serbo sono preziose, ma se non vengono messe al servizio dei compagni, allora perché non affidarsi a un prezioso interditore qual è il polacco (per di più contro una squadra che ha qualità tecniche in abbondanza, in mezzo al campo)? Questa la domanda che si sta facendo Juric. Tecnico a caccia di un successo contro il Milan che, in A, Ilic non ha mai ottenuto. In cinque precedenti (quattro col Verona e uno col Toro), il centrocampista ha pareggiato una partita, la prima e con indosso la maglia gialloblù (2-2), e ne ha perse quattro.

Sedici milioni di dubbi: delusione serba a centrocampo

La parabola, o meglio la linea piatta che riflette l’andamento di Ilic porta a conseguenze amare. E rese ancora più tali tornando al punto di partenza, a quei 16 milioni stanziati e investiti da Cairo per acquistarne il cartellino dal Verona. Ben spesi giudicando il primo Ilic granata, quello che assieme a Ricci avrebbe dovuto portare al salto di qualità, e invece del tutto eccessivi guardando al giocatore poi involuto nel Toro. Società che in estate sarà disponibile a trattarne l’uscita, sempre che le eventuali offerte non dovessero portare a un’eccessiva minusvalenza: difficile possa essere piazzato a una concorrente di Serie A, a certe cifre, ma chissà che dall’Inghilterra o dai paesi arabi non possa arrivare la giusta proposta.

Intanto mancano due partite, e dall’inizio o a gara in corso Ilic a San Siro avrà il suo minutaggio. A centrocampo dovrebbe infatti essere confermato Tameze - con Vojvoda braccetto di destra -, mentre al fianco del francese dal 1’ toccherà a uno tra Linetty o Ilic. Gineitis è infortunato, mentre Ricci deve alzare il baricentro per prendere il posto di Vlasic che ha finito anzitempo la stagione per la lesione al tendine dell’adduttore lungo della coscia destra. Il gol di Pellegri al Verona ha dimostrato che anche attraverso un solo guizzo si può contribuire ai destini della squadra: Ilic ha colpi, e contro il Milan ne basterebbe uno purché decisivo, per alimentare le possibilità di andare in Conference.