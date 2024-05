Toro, rispetta i tifosi: la prima in casa dopo lo shock di Superga

TORINO - Amore. È la parola che Ivan Juric ha ripetuto più volte durante la conferenza stampa di ieri pomeriggio: amore è quello che ha chiesto ai tifosi per stasera, non tanto per lui ma per la sua squadra, per quei ragazzi che a Superga «hanno fatto una stronzata», per usare le sue stesse parole. Sarà l’ultima partita in casa del Torino in questa stagione, ma sarà anche la prima, davanti ai propri tifosi, dopo quanto accaduto lo scorso 4 maggio, dopo la diffusione di quel video dal pullman che ha lasciato degli strascichi, come dimostra lo striscione esposto nel settore ospiti al Bentegodi e poi, a inizio settimana, al Filadelfia. Anche perché non è il primo episodio sgradevole che i tifosi del Torino in questa stagione hanno subito: prima c’era stato il doppio dito medio mostrato dallo stesso Juric dopo la partita contro il Sassuolo all’andata (in una gara caratterizzata dalla contestazione della Maratona), ma anche quello che Pellegri aveva mostrato uscendo dal campo al termine della gara contro la Fiorentina. Un gesto in risposta a degli insulti ricevuti da qualcuno in tribuna, ma che hanno fatto incrinare il rapporto tra il giocatore e la tifoseria, tanto che l’attaccante è stato fischiato nelle partite successive.

Ora non è bastato il 2-1 in rimonta sul Verona per far tornare la pace, la speranza di Juric è che la riconciliazione possa avvenire proprio contro il Milan, considerando anche il valore di questa gara, dove il Torino si giocherà anche la possibilità di qualificarsi alla Conference League. Per questo motivo il tecnico ha voluto lanciare una sorta di appello all’unità: «Mi piacerebbe vedere amore e sostegno per questi ragazzi che hanno fatto anni stupendi. Vorrei vedere la gente contenta, trovare un ambiente positivo che è quello che ti porta a dare di più», ha spiegato nel corso della conferenza stampa. Poi ha anche aggiunto: «Se si analizza bene, il lavoro che abbiamo fatto è stato bello. I ragazzi hanno fatto una stronzata, ma hanno dato tutto per la maglia, non hanno saltato un allenamento, sono stati competitivi. Quello che è successo è brutto, ma vorrei che al di là di questo ci fosse riconosciuto qualcosa, anche perché ci saranno ragazzi che giocheranno l'ultima partita qui. Vorrei ci fosse amore, un ambiente unito. Ora mi chiedete dei fischi quando invece dovrebbe esserci allegria, siamo rimasti di vedute diverse e questo mi dispiace. Con un po’ di unione in più sarebbero arrivati 4 o 5 punti in più, vorrei che da parte di tutti si facesse un passo per avere più unione».

Va però sottolineato che l’amore e il sostegno, nonostante tutto ciò che è avvenuto (comprese varie critiche di Juric ai tifosi durante l’anno), non sono mai mancati. Per rendersene conto basti pensare all’affluenza allo stadio di questa stagione, con dati in crescita rispetto al recente passato, grazie anche ad alcune iniziative della società come i biglietti quasi regalati a un euro per Torino-Bologna, una sorta di rimborso dopo il deludente 0-0 contro il Frosinone della gara casalinga precedente. In totale nel corso del campionato sono stati staccati 440.000 tagliandi per le partite casalinghe, un dato che anche il Torino ha voluto sottolineare pubblicando sui propri canali social, proprio alla vigilia dell’ultima gara in casa dell’anno, un video di ringraziamenti, con immagini di tifosi di tutte le età in festa allo stadio o nei pressi. Se stasera preverrà l’entusiasmo per un obiettivo importante o la rabbia per quanto avvenuto nelle scorse settimane lo si scoprirà fra qualche ora, certo è che anche gli eventuali fischi non dovranno essere fraintesi: non saranno un segno di disamore verso il Toro, quel sentimento resta ed è forte. Semmai sarà un segnale verso chi lo rappresenta.