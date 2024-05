Juric: “L’Europa del Torino non cambierebbe il mio destino”

Il commento di Juric dopo Torino-Milan

"Gasperini sta facendo l'ennesimo miracolo con queste due finali. E' uno dei top in Europa. Di sicuro non vorrà perdere - aggiunge il tecnico granata -. L'esito del campionato non cambierà le mie idee sul futuro. A me piace vederci così uniti, tutti insieme. Nonostante una stagione favolosa, non percepisco molta gioia. Io vado d'accordo con tutti, staff e giocatori. Sento troppe critiche da tutte le parti. Noi cerchiamo di fare il bene del Torino. L'Europa sarebbe un risultato stratosferico. Abbiamo fatto crescere tanti giovani in questi tre anni e alcuni di loro sono in Nazionale. In questi tre anni abbiamo creato qualcosa di bellissimo. A Genova e Verona ho vissuto bellissime esperienze. Mi piacerebbe vedere più amore e meno litigi".