Cairo e la corsa del Toro all’Europa: “Ci crediamo, dobbiamo dare l’anima"

"Il calcio ha bisogno di riforme e correttivi per ripartire più forte di prima". Così Urbano Cairo a margine di un workshop sul calciomercato in corso a Coverciano . Il persidente del Torino ha commentato: "Abbiamo un Europeo alle porte e da qui faccio il mio in bocca al lupo al nostro ct Spalletti , al presidente Gravina e a tutti noi. I ragazzi devono dare il massimo, sicuramente lo faranno, speriamo le cose vadano come noi vogliamo".

Cairo: "Grande vittoria col Milan. Europa? Ci abbiamo sempre creduto"

Dall'Europeo alla zona Europa dove Cairo spera di vedere il suo Torino: "Siamo arrivati all'ultima partita di campionato a giocarci le nostre chance, ci crediamo come ci abbiamo sempre creduto, adesso dobbiamo dare tutto nell'ultima partita, che è fondamentale per noi. Dobbiamo dare l'anima per ottenere un risultato importante. I ragazzi hanno ottenuto un grande vittoria col Milan, guidati benissimo dal nostro mister, quindi sono pronti, sono vogliosi, sono motivatissimi. Abbiamo una partita difficile perché l'Atalanta è una grande squadra, però faremo la partita che dobbiamo fare".

Cairo sulla Fiorentina in finale di Conference League e su Italiano

Il Toro guarderà interessato anche la finale di Conference League, visto che un eventuale successo della Fiorentina potrebbe anche valere un posto in più in Europa: "Ma farò il tifo per la Fiorentina sia perché siamo gemellati, sia perché non ho alcun problema con i dirigenti della Fiorentina. Italiano? Ha fatto un grande lavoro alla Fiorentina ed è molto bravo. Ma è l'allenatore dei viola e non parlo di tesserati di altri club".