Ilic, il poker con l'Atalanta per cambiare il destino

TORINO - Un gol per invertire un destino che prima del Milan era segnato, ma che dopo la gara contro l’Atalanta potrà subire un’inversione. Ivan Ilic non si è rivelato il pezzo più pregiato delle ultime sessioni di mercato granata, ma è stato il più costoso. Juric lo ha voluto nel gennaio del 2023, e Cairo lo ha accontentato portando a conclusione un’operazione costata 16 milioni. Dopo un avvio convincente in granata, e che aveva portato la valutazione del cartellino del serbo a una cifra attorno ai 20 milioni, Ilic ha avuto una flessione pressoché continua. Fino alla prestazione offerta contro i rossoneri, partita nella quale si è ridestato da un torpore preoccupante. Il piede sinistro del centrocampista è assai delicato nel tocco, ma senza la dovuta carica agonistica anche le qualità tecniche si annacquano. Lo stesso allenatore granata, a più riprese, ha ammesso che dal giocatore prelevato dal Verona si sarebbe atteso ben altro rendimento, e soprattutto ben altra attitudine al sacrificio. "Le qualità di Ivan sono sotto gli occhi di tutti, ma da lui mi sarei atteso di più. Pensavo potesse maturare più rapidamente, e invece il suo percorso di crescita deve compiere ancora qualche passaggio", il sunto di quanto dichiarato dal tecnico in scadenza di contratto.

Nonostante abbia quasi compromesso il suo futuro nel Torino, Ilic con un colpo di coda ha ancora qualche possibilità di instillare almeno il dubbio nella dirigenza. Che, ripetiamo, fino a pochi giorni fa riteneva giusto cederlo per insufficienza di rendimento. Dopo aver brillato contro il Milan ha tuttavia una nuova, importantissima chance per riequilibrare la bilancia dei giudizi sul suo conto. Sabato scorso ha già provato, riuscendoci, a farlo. La rete del 2-0 - quella che ha dato piena fiducia a un Toro che avrebbe poi triplicato con Rodriguez dopo il primo vantaggio firmato da Zapata, e che nei fatti ha affossato il Milan - ha consentito a Ilic di salire a quota 3 reti in campionato, il suo record in Serie A: nel Verona ha segnato due gol al primo campionato disputato in Italia (con Juric in panchina) e una nel successivo. Nella terza avventura in gialloblù, parziale poiché a gennaio sarebbe approdato al Filadelfia, era rimasto all'asciutto, salvo segnare 2 reti nella seconda parte di una Serie A affrontata con indosso la maglia granata (gli assist erano stati 3. Su questo fronte il record appartiene alla stagione 2021-22: 4 passaggi vincenti).

E si arriva all'ultimo atto, al torneo che avrebbe dovuto consacrarlo ad alti livelli e nella quale invece Ilic ha fatto flop: 30 presenze con 2 gol e 3 assist, questi i suoi numeri. In linea con il passato, ma arrivati all'interno di un percorso nel quale troppe sono state le battute d'arresto. A partire dalle origini, da quella sostituzione a fine primo tempo della gara d'andata contro il Milan: era il 26 agosto, quando dopo una frazione interpretata con spirito ancora vacanziero Juric decise di avvicendarlo con Linetty. Le cose possono cambiare in maniera repentina, e anche per non dover svendere un calciatore che ora vale meno di 16 milioni - a meno di offerte fuori mercato che dovessero arrivare dai paesi arabi - il club granata potrebbe decidere di dare fiducia a Ilic. Che, variabile tutt'altro che indifferente in ottica mercato, tra giugno e luglio disputerà gli Europei con la Serbia: una vetrina utile per riabilitarlo, detto che il Toro si attende un suo riscatto prima della rassegna continentale. Manca un'ultima carta da giocare al tavolo del campionato, ma è una carta pesante: decidere la gara con l'Atalanta, migliorando il record di gol, potrà cambiare il suo futuro.

