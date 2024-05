Torino, contro l'Atalanta per inseguire la Conference: Zapata sfida Gasp

TORINO - Altro che «ciliegina», come l’aveva definita Juric una settimana fa alla vigilia del successo sul Milan : per come si era messa la stagione, se alla fine le larghe braccia della Conference dovessero accogliere il Torino sarebbe un’anguria, altro che una ciliegina. Certo è che oggi pomeriggio, con vista sulla sera (Luna calante o crescente? Lo dirà il risultato) e nel caso sulla notte di mercoledì ad Atene (Fiorentina in finale giust’appunto di Conference), il Toro si giocherà 3 anni in 90 minuti più recupero. E recupero è davvero la parola giusta.

Il Toro e l'Europa

Perché se Europa sarà sotto la millenaria statura dell’Acropoli, per i granata acquisterà l’effigie di un assegno postdatato (ma lecito) finalmente da incassare. Anche, se non soprattutto, per grazia ricevuta, come già era successo nel 2014 (crac del Parma e semaforo verde per i viaggi internazionali del Torino, fino agli ottavi di Europa League ) e poi di nuovo nel ‘19 sino alla finale playoff del torneo (Milan escluso dall’Uefa). Ma forse non è oggi il giorno giusto per operare troppi distinguo e sottilizzare, pur se separare il grano dal loglio, nelle valutazioni storiche, non è mai un semplice dettaglio. Tant’è, comunque: affinché il Torino di Cairo possa arpionare le Coppe tutti i pianeti devono essere ben allineati, altrimenti nisba. D’altra parte nell’universo del calcio oscillano due galassie che tendono perennemente a sovrapporsi, quando si centra un traguardo: mescolando in quantità differenti a seconda delle volte (cioè delle squadre) i meriti, i crediti e le coincidenze favorevoli. E di là c’è la galassia di una programmazione così lungimirante negli anni da parere fin scientifica (l’Atalanta), di qua invece quella del cairismo, con la nebulosa dell’insoddisfazione e, legato a un filo, il pianeta delle esplosioni. Che poi sarebbero le rare eruzioni di gioia vera in 19 anni.

Torino contro Atalanta

Destino vuole che oggi alle 18, orario anch’esso simbolico perché fotografa un periodo di transizione del giorno, si sfidino proprio quelle due galassie. La prima, però, dopo Dublino ha già la pancia piena, a meno che per benedire la nuova fluorescente ovazione dei tifosi l’Atalanta (in ogni caso più stanca, con esigenze di turnover e psicologicamente imprevedibile quanto a concentrazione) non voglia far di tutto per cercare di arrivare 4ª, se non addirittura 3ª (il 2 giugno recupererà sempre in casa contro la Fiorentina). Ci viene da dire che la cosa possa interessare più Percassi che Gasperini, a tavolino: perché ogni posizione scalata in classifica regala milioni in più. Ma di fronte alla prossima Champions nerazzurra ci pare quasi una quisquilia. Juric, dal canto suo, considera Gasp il suo «grandissimo maestro»: gli chiederà strada. Con una vittoria blinderebbe il 9° posto indipendentemente dal Napoli: la rotta sulla bussola è questa. Resta da capire se vedremo il Toro che è appena passato sopra al Milan (3-1) e proprio all’Atalanta all’andata (3 a 0) o una squadra con un’ansia da prestazione così elevata da finir vittima di se stessa. Prega Cairo, prega Juric, pregano i tifosi e prega la Roma, in Champions se Gasperini chiuderà 5°.

Juric, tre anni in 90 minuti

Tre anni in 90 minuti: l’intero ciclo di Juric. E se alla fine i pianeti non saranno allineati, sarà inevitabile sentire un senso di incompiutezza, come retrogusto. Ivan prese una squadra reduce da due stagioni con la B negli occhi: ha fatto un gran lavoro, è assolutamente vero, e lascerà in ogni caso una fortissima eredità. Nessuno l’ha mai disprezzato: non sta né in cielo né in terra sostenerlo. Juric è stato criticato severamente solo per troppi suoi atteggiamenti e scelte tattiche e dialettiche come minimo fuori luogo, questo sì. E per quegli insulsi 0 a 0 in casa con Salernitana e Verona, oppure a Frosinone, per non parlare della sconfitta di Empoli: se no a quest’ora...Altro che poco amore dei tifosi. Zapata ha una voglia matta di togliersi una grande soddisfazione davanti ai suoi ex tifosi. E Buongiorno si vede già ai saluti, ci pare. Juric chiuderà qui di sicuro. Coglieremo l’amore di una vittoria? Ciò che Ivan chiama ciliegina e noi anguria è un frutto davanti agli occhi: solo da capire se avvelenato o no. Alla 20 si farà sera oppure si accenderà una nuova luce.