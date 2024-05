Zapata e il curioso regalo dei tifosi dell'Atalanta a Duvan

I tifosi dell'Atalanta omaggiano Zapata

In casa Atalanta la festa dopo la vittoria dell'Europa League contro il Bayer Leverkusen non è finita. E i tifosi non hanno dimenticato neanche gli ex giocatori, che negli anni passati hanno reso grande la Dea. E in questa lista di certo figura Zapata. Con la squadra di Gasperini ha centrato traguardi storici e ha realizzato 82 gol e 43 assist in 191 partite. Cinque stagioni vissute al massimo con i colori nerazzurri, prima di passare al Torino nella finestra di calciomercato estiva. Con i granata ha segnato 12 gol e ha contribuito ad una buona stagione, che potrebbe concludersi con la conquista di un post in Conference League, in caso di vittoria della Fiorentina in finale contro l'Olympiakos. Intanto Zapata potrà farsi un bicchiere in attesa del verdetto.