Toro, il futuro è Vanoli. Ma resiste l'incognita Italiano

Due decimi posti e un nono che potrebbe valere l’Europa. Si conclude con questo bilancio la storia di Ivan Juric sulla panchina del Torino: il suo contratto scadrà a fine giugno senza che nessuna delle parti abbia il desiderio di allungarlo. Non ce l’ha Urbano Cairo, che per un bel po’ ha aspettato segnali dal tecnico mai arrivati, e non ce l’ha il croato, soddisfatto per i risultati, come ha detto e ripetuto nelle ultime settimane, ma non della a suo parere mancanza d’amore da parte dei tifosi granata e dei rapporti troppo spesso complicati con la società. Il Toro volta pagina e l’uomo destinato a sostituire Juric sembra essere Paolo Vanoli. L’allenatore varesino sta per vivere giorni cruciali con il Venezia, arrivato a un passo dal ritorno in Serie A dopo due anni: giovedì e domenica sono in programma le finali contro la Cremonese che decideranno l’ultima promossa dopo Parma e Como.