Torino, il mercato in attacco: salgono le quotazioni di Noslin

AAA cercasi partner d’attacco per il Panterone. Duvan Zapata, infatti, è stata una delle poche note liete offensive della stagione granata, ma al suo fianco il club intende alzare il livello. L’obiettivo di Urbano Cairo e Davide Vagnati è quello di assicurarsi un attaccante da doppia cifra per creare con il colombiano un tandem d’attacco da urlo. Identikit che risponde alla perfezione a quello di una delle principali rivelazioni dell’ultima stagione in Serie A. Quel Tijjani Noslin capace di lasciare il segno e prendersi la scena in pochi mesi. Arrivato a fine gennaio al capezzale di un Verona che sembrava in caduta libera verso la B, l’attaccante olandese ha trascinato la squadra di Baroni verso l’impresa salvezza. E d’altronde i numeri non mentono mai: 5 gol e 4 assist in 17 presenze. Tra l’altro il classe 1999 è andato a segno contro tutte squadre di prima fascia e appartenenti alle zone alte della classifica. Della serie: più l’avversario è forte e più mi dimostro all’altezza. Noslin ha trafitto Juventus, Milan, Atalanta, Fiorentina e Inter in questo campionato. Mica male per un debuttante assoluto nel calcio italiano. Tempi di inserimento letteralmente bruciati a testimonianza della grande capacità di adattamento del numero 17 gialloblù, le cui caratteristiche tecniche e fisiche si addicono molto bene al nostro calcio. Ecco perché - nonostante le lusinghe di qualche club straniero (Ligue1 e Bundesliga) - Noslin appare orientato a continuare in Italia la propria carriera. A Verona sta bene, ma se dovesse arrivare un’offerta importante sia lui sia il club non la disdegnerebbero. I gialloblù se le sono accaparrato per soli 3 milioni dal Fortuna Sittard e adesso lo valutano il quadruplo. Una cifra importante, ma trattabile a 9-10 milioni più magari dei bonus. Insomma, i margini per impostare un possibile affare ci sarebbero tutti.