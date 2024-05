Il Torino di Cairo, un'altra stagione buttata: fino a quando?

Toro, i piazzamenti con Cairo

Andando a ritroso nell'era Cairo e tralasciando l'agghiacciante bilancio dei derby, imperituramente nel Guinness dei primati negativi, il Toro ha registrato questi piazzamenti: stagione 2023/2024, nono; stagione 2022/2023, decimo, stagione 2021/2022, decimo; stagione 2020/2021, diciassettesimo; stagione 2019/2020, sedicesimo; stagione 2018/2019, settimo, qualificato Europa League; stagione 2017/2018, nono; stagione 2016/2017, nono; stagione 2015/2016, dodicesimo; stagione 2014/2015, nono; stagione 2013/2014 settimo, (qualificato Europa League); stagione 2012/2013, sedicesimo; stagione 2011/2012 Serie B, secondo, promosso in Serie A),;stagione 2010/2011 Serie B, ottavo; stagione 2009/2010 Serie B, quinto; stagione 2008/2009, diciottesimo, retrocesso ion Serie B; stagione 2007/2008, quindicesimo; stagione 2006/2007, sedicesimo; stagione 2005/2006 Serie B, terzo, promosso in Serie A.

Toro, le parole di Annoni e Bruno

Per quanto sopra, risuonano le frasi di Enrico Annoni e Pasquale Bruno, pronunciate ieri al Filadelfia, in occasione dell'amichevole fra gli ex granata e gli artisti granata. Tuttosport le ha efficacemente riassunte con il titolo: "Basta anonimato, Cairo faccia di più". Ha dichiarato Annoni: "Noi di Amsterdam, della Coppa Italia del '93, speravamo in qualcosa di meglio dopo. Migliori risultati. Invece... Che delusione, decennio dopo decennio. E noi che eravamo programmati per vincere in campionato in 4 anni: se Borsano non fosse sceso in politica, ce l'avremmo potuta fare. Ancora oggi la gente è costretta a ricordare noi, per sognare. Vorrei che Cairo facesse di più. E che non vendesse Buongiorno, per esempio: se vuole compiere un salto di qualità deve tenerlo, se invece pensa di più ai bilanci, ai conti...". E Bruno: "Con Cairo abbiamo vissuto 19 anni di sostanziale anonimato. Mai vista una squadra forte senza una società forte: per cui, senza una società forte non vedremo mai un Toro veramente forte. E il Museo non qui al Filadelfia è uno scandalo, persino una bestemmia per chi è morto per il Torino". Parole sante.