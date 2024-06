Toro, pure Ilic e Sanabria sono sul mercato

TORINO - C’è chi può già festeggiare e chi vivrà invece giornate complicate nelle prossime settimane: in bilico sul mercato, in cerca di acquirenti, con l’amara sensazione di essere fuori dai programmi del nuovo Torino. I piani di (ri)partenza di Vagnati , riveduti e corretti dopo le ultime riflessioni con Cairo , sono praticamente definiti.

Aspettando Vanoli

Certo, anche le indicazioni del nuovo allenatore dovranno essere appoggiate definitivamente sul tavolo e l’operazione Vanoli non è stata ancora ultimata (incontri in arrivo con Cairo e contratto da definire nei dettagli, con consequenziali trattative con il Venezia per liberare l’allenatore), ma nelle scorse settimane sono stati numerosi i contatti tra il dt e l’agente dell’allenatore dei lagunari, che stasera si giocherà la promozione in A contro la Cremonese: incontri e valutazioni che hanno portato anche a una prima radiografia della rosa che Vanoli potrà trovare a Torino, in vista della prossima stagione. E, in tal senso, al momento è la società a tenere in mano il pallino.

Il nuovo tecnico potrà incidere maggiormente sui piani di rafforzamento, piuttosto: sul mercato in entrata, sul ventaglio di obiettivi privilegiati e sulle alternative, le cosiddette seconde e terze scelte. Difatti più di un procuratore ha già avuto modo di conoscere direttamente dalla voce di Vagnati le prime indicazioni chiave di fine stagione, i programmi societari e le scelte frutto (nel bene come nel male) innanzi tutto di ciò che è venuto a galla negli ultimi due anni, in particolare.

Toro: fiducia a Sazonov, Linetty e Gineitis

Vedi per esempio la serenità che da qualche giorno attornia la figure di Sazonov, Linetty e Gineitis. Potevano temere di essere quantomeno in bilico sul mercato, invece dai vertici granata sono arrivate rassicurazioni. I progressi, la giovane età, i margini di miglioramento e la serietà professionale mostrati dal difensore georgiano in questa stagione hanno scavato un solco, in positivo. Il ragazzo sa di essere stato confermato per la prossima stagione: continuerà a partire tra le riserve, ma con maggiori possibilità di trovare spazio.

Anche Linetty è considerato un punto fermo: e il centrocampista polacco è ben lieto di godere di questa considerazione. Nel Torino è visto come un soldatino esemplare, capace di seminare positività nello spogliatoio e di lottare umilmente per un posto in squadra, foss’anche solo a gara in corso: lo certifica la sua parabola in granata da 4 anni. Felice pure Gineitis: il giovanissimo centrocampista resterà nel Toro per crescere, con Juric ha esordito e compiuto passi in avanti e in futuro potrà rivelarsi sempre più e meglio un rincalzo affidabile, con la speranza di trovare spazio (non troppo sporadicamente) pure da titolare. Contenti i tre giocatori, soddisfatti anche gli entourage che ne curano gli interessi.