Superga, il caso dell'aereo G.212 e quella tragedia a Roma 25 giorni prima

La storia degli altri sette aerei dello stesso tipo di quello che trasportava il Grande Torino (il trimotore Fiat G.212), caduti in circostanze anche misteriose tra il 1948 e il 1954. L’incredibile scoperta che appena 25 giorni prima della tragedia di Superga (4 maggio 1949) uno di questi sette aerei era precipitato a Tor Sapienza, Roma: ed era già il secondo Fiat G.212 andato distrutto in appena 10 mesi prima della tragedia del Grande Torino (9 vittime, considerando anche il primo disastro aereo in Belgio nel 1948; quindi i 31 caduti di Superga).

E poi le inchieste e la sentenza in Tribunale sulla tragedia del Grande Torino: sparite, non più rintracciabili, incredibilmente svanite nel nulla. Sparita l’inchiesta civile condotta subito dopo la sciagura in appena un paio di giorni dal Registro Aeronautico Italiano. Sparita l’inchiesta militare, chiusa in due settimane. Sparita addirittura la sentenza del giudice istruttore (procedimento penale avviato d’ufficio dalla Procura di Torino). Sparita persino la relazione ministeriale in Parlamento sulla tragedia, i cui esiti furono presentati in Senato nel corso del 1949.

Qui di seguito, disponibili liberamente anche in Rete, vi presentiamo in forma integrale la prima parte dell' inchiesta che abbiamo pubblicato in esclusiva nelle edizioni cartacee di Tuttosport del 25 e 26 aprile 2024 (inchieste frutto di mesi e mesi di studi e ricerche anche in archivi istituzionali), con a corredo le preziose testimonianze di Luigi Troiani, professore universitario di Relazioni Internazionali a Roma, e dello storico Stefano Radice. Uno squarcio nelle nubi di mistero che avvolgono la tragedia.