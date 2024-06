Superga, un mistero nel mistero: dove sono finite le inchieste e la sentenza?

La prima puntata sulla tragedia di Superga (31 morti) : sull’ultima ora di volo dell’aereo che trasportava il Grande Torino ; sulle indagini e sulle possibili dinamiche dell’incidente, sulle tre inchieste svolte (civile, militare e giudiziaria); sulla sentenza del giudice istruttore (fascicolo aperto contro i due piloti dell’aereo: non luogo a procedere); sulla causa civile intentata dal Torino contro la compagnia aerea Ali-Flotte Riunite (l’Ali era stata costituita dalla Fiat negli Anni 20); sulla storia di quel modello di aereo, il G.212 (19 velivoli prodotti per usi civili e militari dalla Fiat Aviazione); sulla vita sfortunata di quel modello: 8 aerei caduti (40 morti più i feriti), distrutti o danneggiati in modo irreparabile tra il 1948 e il 1954 (tra cui uno militare a Roma appena 25 giorni prima di Superga), per ragioni anche molto differenti tra loro o per cause imprecisate; impossibile paragonare gli incidenti, dunque (fonti: gli autorevoli database di Asn, Stati Uniti, e Baaa, Svizzera). Nella puntata di ieri, pubblicata anche l’intervista allo storico Luigi Troiani (professore universitario, saggista, scrittore, giornalista), autore del romanzo «Il comandante restò sulla collina» sulla vita del comandante Pierluigi Meroni, uno dei due piloti dell’aereo del Grande Torino (libro nel quale Troiani accende la luce sulla serie di incidenti occorsi ai G.212). E adesso la seconda puntata .

A Torino non c'era il radar

Senato della Repubblica, seduta del 9 giugno 1949, 36 giorni dopo la tragedia di Superga. Interrogazione del senatore Giardina al presidente del Consiglio dei ministri De Gasperi: «Per sapere se non ritenga opportuno, a seguito del grave disastro aviatorio (…), procedere sollecitamente ad una rigorosa ispezione degli aeroporti, per esaminare se l’ubicazione ed i servizi di questi rispondano a norme di sicurezza e siano adeguati (…)». Anche il senatore Grisolia aveva presentato un’interrogazione: al ministro della Difesa Pacciardi, «per sapere se risponda a verità che le cosidette “procedure d’atterraggio” non esistono o, se esistono, non vengono osservate per la zona aeronautica di Torino, che pure è tra le zone più pericolose del mondo»: pericolose per l’atterraggio degli aerei, intende dire il senatore Grisolia. Il piccolo aeroporto dell’Aeritalia (della Fiat) a Collegno, ai confini con la città di Torino, tra il vicino arco collinare e le più lontane Alpi, non aveva il radar.

Risponde a entrambe le interrogazioni Pacciardi (nota per il lettore: stiamo citando stralci dagli atti ufficiali del Senato). Il ministro della Difesa: «Le particolari caratteristiche orografi che della zona circostante l’aeroporto e le limitate dimensioni del campo di atterraggio non permettono l’effettuazione di procedure per l’atterraggio strumentale. In considerazione di ciò, per l’aeroporto suddetto vige la procedura del “Forate le nubi” sino ad un limite di condizioni meteorologiche sull’aeroporto», poi elencate tecnicamente in dettaglio dal ministro (enumerate anche «le norme tassative» da seguire «in condizioni di scarsa visibilità»). Quindi, «in merito all’interrogazione del senatore Giardina: (…) le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione d’inchiesta per l’incidente di Superga hanno assodato che esso non è dovuto a difettoso funzionamento dell’organizzazione preposta all’assistenza al volo». Da terra, dalla torre di controllo, comunicazioni ripetute e corrette all’equipaggio. «È invece da ritenersi attendibile che il comandante l’aeromobile giudicasse la sua posizione più arretrata o più deviata rispetto alla posizione reale. Questo errore di valutazione può averlo indotto a condurre la navigazione senza la preoccupazione di poter urtare contro la collina di Superga. È anche da supporre, a giustifi cazione del comandante del velivolo, che i rilevamenti radiogoniometrici effettuati a bordo» per stabilire la posizione dell’aereo in condizioni di scarsa visibilità «non siano stati del tutto precisi a causa delle particolari condizioni atmosferiche (stati elettrici localizzati e temporali) ed abbiano portato (…) ad un errore di valutazione della posizione dell’aereo sia pure di misura limitata».

Quel cambio di destinazione da Malpensa

Sempre il ministro della Difesa: «L’aeroporto di Torino è ben vero che non è dotato di attrezzatura per l’atterraggio senza visibilità (il radar; ndr), ma era in condizioni di guidare al momento dell’atterraggio l’I-Elce (marche di quel G.212,

ndr), che comunque avrebbe avuto sull’aeroporto stesso visibilità orizzontale sufficiente per l’atterraggio a vista». Cogliamo dalle repliche del senatore Giardina: «La disgrazia di Torino era evitabile se l’aeroporto piemontese e l’apparecchio sfortunato fossero stati attrezzati alla stregua dei più recenti ritrovati e perfezionamenti della scienza e della tecnica. (…) L’ubicazione dell’aeroporto ha reso letale o più grave la disgrazia».

Le repliche di Grisolia, politicamente all’opposizione: «Il campo dell’Aeritalia (…) non è degno d’una grande e industre città come Torino». Poi il senatore sottolinea la necessità di una «urgente costruzione dell’aeroporto di Caselle», già da tempo nei programmi del Comune. «L’Amministrazione dell’Aeronautica, (…) prima di rilasciare la chiesta autorizzazione, avrebbe dovuto fra l’altro tenere presenti anche gli elementi da me brevemente indicati» in precedenza: un lungo discorso per dire che l’Aeronautica non avrebbe dovuto concedere l’autorizzazione ad atterrare a Torino (confermando il ritorno a Malpensa: aeroporto provvisto di radar). L’aereo, decollato da Malpensa il 1° maggio, sarebbe infatti dovuto lì tornare (si vedano i biglietti di viaggio ritrovati tra i rottami a Superga). Successivamente fu chiesto di rientrare a Torino.

Sul quotidiano Stampa Sera (edizione del 4 maggio, il giorno della tragedia), uno dei tre giornalisti deceduti, Luigi Cavallero (sull’aereo anche il fondatore di Tuttosport, Renato Casalbore, e Renato Tosatti, Gazzetta del Popolo), aveva scritto nel suo ultimo articolo trasmesso da Lisbona la sera prima: «Stamane (…) l’aereo spiccherà il volo per atterrare all’Aeronautica di Torino, tempo permettendo, verso le 17. Che le nubi e i venti ci siano propizi, e non facciano troppo ballare…», la conclusione del suo ultimo articolo. Cambio di destinazione deciso non certo durante il volo, insomma, ma ben prima. Alle 17 e 03, la tragedia. Sul Piemonte, da giorni, piogge torrenziali e inondazioni.