Saelemaekers piace al Torino: è ok per Vanoli

TORINO - Cominciamo da Vanoli . Ricominciamo, per meglio dire. Perché serviranno nuove trattative per trovare la quadra . Troppo alto è stato finora lo sconto richiesto dal Torino al Venezia per il tecnico, sotto contratto sino al 2026, ma con in tasca una clausola rescissoria da un milione. In cambio di una significativa riduzione della cifra, Vagnati ha provato a offrire il prestito gratuito di Dembelé con diritto di riscatto e un premio di valorizzazione da incassarsi in laguna, eventualmente, tra 12 mesi.

La trattativa per Vanoli

Il terzino destro 20enne, di proprietà del Torino ma reduce da una stagione in prestito proprio a Venezia, resta la contropartita (ovviamente parziale) più chiacchierata. Vagnati avrebbe voluto chiudere l’operazione già venerdì, ora si vede costretto a ricominciare a far di conto: con il suo contraltare, il ds veneto Antonelli, ma anche con Cairo, deciso a spendere molto meno di un milione. Peccato che il patron dei lagunari, Niederauer, abbia ripetuto: "Si deve pagare la clausola, punto e basta". Però è anche vero che al Venezia farebbe comodo tenere un giovane come Dembelé, pure lui tessera apprezzata del mosaico promozione seppur partendo sempre dalla panchina (16 presenze e un gol). Nessun dubbio sulla fumata bianca per Vanoli, comunque. È soltanto questione di tempo (e di pecunia, of course).

Vagnati al lavoro per il riscatto di Masina

Come preannunciato, Vagnati ha intenzione di riscattare Masina (prezzo pattuito a gennaio con l’Udinese: un milione). Il Monza, ma soprattutto il Bologna stanno cercando di disturbare le manovre del Torino. In particolare i rossoblù, offrendo all’Udinese una cifra più alta e al ragazzo un ingaggio più ricco (in granata avrebbe un triennale da 850 mila euro a stagione) e ovviamente la Champions. Vagnati resta sereno, convinto che Masina non si metterà di traverso: il dt ha in mano tutti i contratti già controfirmati a gennaio, deve solo attivare il diritto di riscatto, ma è evidente che vuole spendere soltanto per giocatori fortemente motivati. Intanto, nelle pieghe di questo weekend, è emerso un nome nuovo che farebbe comodo eccome a Vanoli.

Vagnati su Saelemaekers

Viste anche le caratteristiche della rosa granata, Vanoli in ritiro a luglio partirà dal 3-4-3, con possibili oscillazioni verso il 3-5-2. Come rivelato ieri su queste colonne, Vagnati ha promesso a Vanoli l’ingaggio di sei titolari (oltre al rafforzamento del parco riserve), di cui due ali/jolly offensivi capaci di accompagnare il pivot Zapata sui fronti destro e sinistro. Ebbene, un profilo sicuramente gradito è il belga 24enne Saelemaekers, appena rientrato al Milan dopo un’annata positiva a Bologna (non a caso anche la Juventus lo monitora, contando sull’effetto Thiago Motta), seppur un po’ discontinua (30 presenze di cui 21 da titolare, con 4 reti e 3 assist). Sartori ha deciso di non riscattarlo: sarebbe costato 10 milioni. Il Milan si è gustato il suo rilancio a Bologna e ora lo rimetterà sul mercato, su questo non ci piove. Per le idee di Vanoli sarebbe un rinforzo tatticamente ideale, utilizzabile sia a destra sia a sinistra. E anche la giovane età aiuta, unitamente alle doti tecniche del belga. Se ne riparlerà, è già scontato.