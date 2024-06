Toro, nel mirino c’è il bomber dell’Orlando City che va a scadenza

TORINO - Il Toro, oltre a quelli di Zapata , va a cercare i gol in America. Davide Vagnati , infatti, ha contattato il procuratore di Duncan McGuire , 23 anni, bomber dell’Orlando: la passata stagione ha realizzato 15 reti in 37 partite, in questa al momento ne ha fatte 5 in 13 match. Fa già parte della Nazionale maggiore, nel suo club gioca al fianco di Muriel che ne parla molto bene. Il suo contratto è in scadenza a dicembre e di conseguenza il costo del suo cartellino, attorno ai 4 milioni, è destinato a scendere di molto nel caso in cui il direttore tecnico granata dovesse trovare l’accordo con il suo agente. Secondo le insistenti voci provenienti da radio mercato le due parti starebbero già discutendo con la volontà di concludere.

Rivoluzione Toro

I dirigenti granata stanno lavorando sull’attacco. L’unico sicuro di restare è Duvan Zapata che in questa stagione con la maglia granata ha realizzato 12 gol e servito 4 assist: inutile nascondere che senza le sue reti il Toro si sarebbe trovato nelle zone basse della classifica invece di sfiorare la partecipazione alla Conference, sfumata per la sconfitta della Fiorentina nella finale della stessa competizione. Per il resto è tutto da rivoluzionare. Sanabria non ha convinto ed è sul mercato: per lui oltre a un paio di club della Liga spagnola si è fatto sotto il neo promosso e ambizioso Parma: la sua valutazione è di 10 milioni circa. E sarà ceduto anche Pellegri. Nelle scorse settimane si era interessato il Monza, ma nell’ultimo periodo Galliani ha mollato la presa. Ora ci proverà l’Empoli.

Il club toscano dovrà rifondare l’attacco, visto che Destro e Niang diranno addio e pure Cambiaghi e Cancellieri saluteranno per fine prestito, tornando rispettivamente all’Atalanta e alla Lazio. La società azzurra, proprio per questo, ha aumentato il pressing per il granata. Pellegri ha ancora 23 anni e tutta la carriera davanti. Gli infortuni lo hanno perseguitato a lungo, ma nell’ultima stagione non ha più avuto problemi se non qualche acciacco di piccolo conto. E ha una grande voglia di dimostrare il suo valore. Roberto Gemmi, nuovo direttore sportivo dell’Empoli, lo stima da tempo e vorrebbe puntare proprio sul suo grande desiderio di rivalsa. Il Toro, per riscattarlo dal Monaco, aveva tirato fuori 4,5 milioni e, sicuramente, vuole rientrare da questa cifra.

Okereke, per concludere il discorso, non sarà riscattato e tornerà alla Cremonese. Intanto Vlasic, dal ritiro della Croazia, giura fedeltà al Toro e applaude Juric ripercorrendo l’esperienza granata. "Pensavo di sapere molto di calcio, invece in Italia ho imparato tante cose. Juric mi ha insegnato diverse cose e gli sono grato per l’opportunità che mi ha dato. Non è più nel Toro e gli auguro tutto il meglio per il futuro, mentre io ho ancora tre anni di contratto e sono felice di restare". Il trequartista ha poi parlato dei proprio compagni di squadra che affronterà in Italia-Croazia: "Buongiorno forse è il miglior stopper della Serie A. Lo vedo tutti i giorni e quindi conosco le sue qualità. Bellanova è un giocatore con una velocità pazzesca. Sicuramente parleremo col nostro ct su come affrontarli".