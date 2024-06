Toro, Zapata vuole stupire ancora. Il Feyenoord su Ciammaglichella

In maglia granata il colombiano, con una preparazione fisica personalizzata, ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori come ai tempi dell’Atalanta in cui realizzava gol in serie e mandava in delirio i tifosi bergamaschi. E allora Duvan vuole continuare a stupire nonostante i 33 anni, e in questi giorni ha ripreso ad allenarsi seguendo la tabella personalizzata che gli ha consegnato il Torino nel momento del rompete le righe. Non vuol perdere tempo per farsi trovare pronto per il ritiro di Pinzolo in programma dal 14 luglio. Il suo obiettivo era e rimane portare il Toro in Europa. Ed è in attesa di conoscere il nome del compagno o i compagni che avrà al suo fianco, considerando che la dirigenza rivoluzionerà il reparto offensivo: Sanabria e Pellegri non hanno soddisfatto e sono sul mercato. Il paraguaiano piace al Parma, l’italiano all’Empoli. Mentre Okereke non sarà riscattato e tornerà a Cremona. Di conseguenza il dt Vagnati dovrà cercare di incassare il più possibile dalle cessioni per poi trovare un paio di punte da consegnare a Vanoli: occorre un bomber da doppia cifra e un ricambio comunque all’altezza della situazione. E uno di questi potrebbe essere un ragazzo di belle speranze.

Toro su Romano, c'è anche la Lazio

Tra i giovani profili sondati dal dirigente c’è anche il talento argentino classe 2006 Thiago Romano. Attaccante di fascia sinistra e di piede mancino tecnico e veloce, compirà 18 anni domenica prossima. Milita nel Panathinaikos ed è nel giro dell’Under 20. Non ha mai esordito in prima squadra, ma dalla Grecia assicurano che si tratta di un ragazzo in carriera di qualità, pronto a prendersi la vetrina. Ne è convinta anche la Lazio, con il neoallenatore Baroni che ha dato l’ok al direttore sportivo Fabiani. Ma lo corteggia da vicino pure il Feyenoord, che sui giovani profili ha sempre avuto un fiuto particolare. Proprio quel Feyenoord che non a caso ha chiesto informazioni anche sul giovane jolly offensivo granata Ciammaglichella, 19 anni, come diffuso sui social dal giornalista Morandin. Adesso si aspetta l’ufficializzazione di Vanoli per dare vita al mercato vero e proprio. Vagnati ha cominciato a sondare il terreno per diversi giocatori ma, come è giusto che sia, l’ultima parola spetta all’allenatore.