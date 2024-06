Juric-Torino, è ufficiale l'addio: il comunicato del club

TORINO - Ora è ufficiale, Ivan Juric non è più l'allenatore del Torino. La notizia era nota da tempo con lo stesso tecnico serbo che aveva fatto intendere della separazione con il club al termine della stagione, ora a renderlo noto è la stessa società granata attraverso una nota ufficiale. Finisce dopo 3 anni il percorso di Juric al Toro che si prepara a ripartire da Paolo Vanoli. Il tecnico che ha conquistato la promzoione in A con il Venezia ha trovato l'accordo con Cairo e a giorni verrà presentato come nuova guida tecnica dei granata. Prenderà il posto di uno Juric che ha provato ad alzare l'asticella in casa Toro, resta il rimpianto di una Conference sfiorata e negata solamente dal ko in finale della Fiorentina contro l'Olympiakos.