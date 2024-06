Torino, Vanoli al Filadelfia: primo giorno e un incontro speciale

Paolo Vanoli è arrivato a Torino. Il nuovo tecnico dei granata ha varcato i cancelli del Filadelfia per la prima visita all quartier generale della sua nuova squadra. Ad accompagnarlo il direttore tecnico Davide Vagnati, il collaboratore societario Emiliano Moretti e il direttore operativo Alberto Barile. Vanoli ha iniziato a prendere confidenza con le strutture dove lavorerà. Al Filadelfia, il nuovo tecnico ha incrociato anche Perr Schuurs, il difensore olandese che sta seguendo un percorso riabilitativo per recuperare dal grave infortunio al ginocchio subito ad ottobre scorso.