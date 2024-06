Schuurs, Vanoli ti aspetta: l'incontro e i tempi di recupero

Il Napoli su Schuurs

Decisivo, nel 2022-’23, il contributo di Schuurs all’interno della difesa granata. Sia per il valore in sé del calciatore, sia per l’aiuto fornito nella maturazione dello stesso Buongiorno. Nel campionato da poco concluso emerso quale uno tra i migliori difensori della Serie A, come confermato sia dalla convocazione in Nazionale da parte di Luciano Spalletti, sia dal forte pressing che il Napoli di Antonio Conte sta producendo sulla società granata per rilevare il cartellino del prodotto del settore giovanile del club di Urbano Cairo. Il problema, tornando a Schuurs, è relativo ai tempi di recupero post infortunio: sarebbe dovuto essere perfettamente pronto per il ritiro di Pinzolo, e invece il decorso post operatorio sta andando decisamente per le lunghe. Un guaio che si inserisce all’interno di un quadro difensivo destinato a modificarsi radicalmente, in vista della prossima stagione. Detto di Buongiorno, si hanno Djidji e Rodriguez in scadenza e Lovato che sarà restituito alla Salernitana. Anche per questo Masina è stato riscattato dall’Udinese e Sazonov sarà valutato da Vanoli prima di decidere per un eventuale prestito.