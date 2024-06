Toro-Raimondo: il sì vale cinque milioni

Non sarà l’uomo della provvidenza, il giocatore acquistato per prendere per mano il Torino in modo tale da proiettarlo nell’agognata Europa. Tuttavia, la società granata vuole scegliere attentamente il profilo del giovane centravanti che prenderà il posto di Pellegri , in uscita dal Filadelfia e per il quale si attendono offerte dopo i sondaggi effettuati da Monza prima ed Empoli poi: a proposito di Pellegri, il settimanale “Nuovo Tv” ha annunciato che presto sarà padre, pubblicando alcune foto in cui si vede il “pancino” sospetto della compagna Carolina Stramare . Non cercano l’uomo della provvidenza, Cairo e Vagnati , però vogliono investire la cifra destinata all’acquisto per un elemento che possa dare subito una mano al Toro, e che abbia potenzialità che il nuovo tecnico Vanoli possa esaltare nel medio periodo. Un giocatore che abbia voglia di imparare, maturando grazie agli insegnamenti dell’allenatore, nonché assorbendo come una spugna da Zapata , il colombiano che invece avrà la responsabilità di tenere alte le ambizioni della squadra.

Sondato Pio Esposito

Tra i primi giovani a essere sondati, e calciatore per il quale i confronti sia con l’Inter che con il suo entourage sono costanti, è Pio Esposito. Diciannove anni compiuti ieri, il centravanti è reduce da una stagione nella quale ha accumulato una corposa esperienza nello Spezia. Pochi i gol, tre, ma uno dei quali decisivo - quello segnato al Venezia - per la salvezza dei liguri. Esposito piace, e non soltanto al Torino. In fila c’è anche il Cagliari, ma in questo momento una posizione di vantaggio ce l’ha la Samp di Pirlo. Che ha quel Leoni per il quale si sta gonfiando un’asta che ha per protagonisti non soltanto club italiani (difficile, in tali condizioni, che possa spuntarla il Toro, ma Vagnati tenterà comunque di mettere le mani su uno tra i centrali più interessanti nel panorama italiano). Ebbene, tra le società interessate c’è anche l’Inter, che ai blucerchiati propone l’acquisto di Leoni - che resterebbe due anni in prestito alla Samp - contestuale al prestito di Esposito.

La strada che porta a Raimondo

La crescente difficoltà legata all’operazione per ricevere il nerazzurro impone ai granata di allargare il ventaglio delle soluzioni. Una conduce a Raimondo, protagonista nell’Under 21 (5 gare e 3 gol) e nella Ternana (38 partite e 9 reti), ma controllato dal Bologna. L’attaccante nato a Ravenna costa attorno ai 5 milioni, con i rossoblù che però punterebbero a inserire nel contratto una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. L’affare intriga, però evidentemente è legato alla necessità di cedere Pellegri, che il Toro pagò (al Milan) 4,5 milioni. Una cifra non semplice da reperire, sul mercato, per un calciatore che mantiene grandi potenzialità ancora per lo più inespresse. Ceduto Pellegri, e se non dovessero andare in porto le operazioni legate a Esposito e Raimondo, Vagnati potrebbe andare su Artistico, libero da vincoli poiché prossimo allo svincolo dal Francavilla.