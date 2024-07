Torino: 3,5 milioni per il brasiliano Welington

TORINO - La partita contro il Bahia aveva inevitabilmente interrotto le discussioni di mercato. Per la cronaca, 3 a 1 per il San Paolo, in casa. Con il risultato già indirizzato dopo poco più di mezz’ora: rapido 2 a 0 per i paulisti. Welington titolare anche stavolta: cioè l’altro ieri, domenica. Da quando nel suo Paese è cominciato il “Brasileiro”, ovvero da metà aprile, questo terzino sinistro di spinta di 23 anni ha già messo assieme 11 presenze in 13 giornate di campionato, di cui 9 da titolare. Continua a essere un punto di riferimento per il San Paolo, al momento 6° in classifica, ma resta pur sempre una presenza a tempo, la sua. Il contratto di Welington scadrà già il 31 dicembre e il suo club ancora di recente ha provato a intavolare una trattativa per il prolungamento. Niente da fare, comunque. Con atteggiamento garbato, ma deciso, il suo no grazie è risuonato negli uffici del San Paolo, indirizzando inevitabilmente le scelte dei vertici societari. Tesi, ora, a monetizzare il più possibile dalla sua cessione durante questa sessione estiva di mercato. «Sogno di andare in Europa, mi sento pronto per questo grande passo», ha risposto ai suoi dirigenti questo stantuffo mancino dotato di una bella progressione, facile all’affondo in dribbling e con un piede sinistro ben educato. La cifra tecnica illumina le giocate, così come la corsa fluida. Il Torino lo segue già da parecchi mesi (un anno fa si era avvicinato a lui anche il Bologna di Sartori) e per Vagnati il nome del ragazzo brasiliano rappresenta una delle prime scelte nel ventaglio di stranieri che sta seguendo nel ruolo.