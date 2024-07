Toro, quando Cairo diceva: "Buongiorno non è in vendita"

"Buongiorno è un giocatore cresciuto in maniera esponenziale. Non ha prezzo perché non è in vendita. Gli auguro il meglio per la competizione in Germania, poi vedremo. Spero sia con noi il prossimo anno per indossare la fascia di capitano". Chi l'ha detto? Urbano Cairo, presidente del Torino. Quando? Il 15 giugno scorso. A chi? Al sito del Corriere della Sera, uno dei suoi giornali, in occasione della Milano Football Week. Andate su Google, digitate le parole Cairo, Buongiorno, non, è, in, vendita, cliccate e leggete. Sono trascorsi diciotto giorni. Ha scritto stamane Marco Bonetto su Tuttosport: "L'intesa appare sempre più vicina tra Buongiorno e il Napoli: manca solo questo, ormai e pur questa fumata bianca appare dietro l'angolo, dopo quella tra il Torino e il club partenopeo. Che ha messo sul piatto un contratto di 5 anni con ingaggio a salire di stagione in stagione da 2,5 a oltre 3 milioni netti più bonus (più di tre volte di quanto guadagna Buongiorno nel Torino)".