Torino, Vanoli fa un gol: apre il Filadelfia

Lo aveva richiesto a gran voce - come ogni anno, da tanti, troppi anni a questa parte - anche il nostro giornale, in edicola lunedì 8 luglio. Evidentemente Paolo Vanoli , che per il primo giorno da allenatore del Toro ha preferito la via della riservatezza e della conoscenza silenziosa dell'ambiente, aveva pianificato tutto con cura in accordo con la società. Domani il Filadelfia sarà aperto al pubblico, al mondo granata, a quell'universo di tifosi che in queste settimane hanno dato una straordinaria risposta in termini di abbonamenti confermati dalla passata stagione. La squadra dunque, a pochi giorni dalla partenza per Pinzolo prevista per mercoledì, si concede l'abbraccio della gente. Porte aperte a tutti a partire dalle ore 17.15, con il solito ingresso da via Filadelfia . Lecito aspettarsi una notevole affluenza: l'orario non dovrebbe portare un caldo soffocante, per cui ci sono tutte le condizioni per vivere un bel pomeriggio di festa. Anche perché i tifosi sono molto curiosi.

Toro, l'occasione di Vanoli

Vanoli non è sicuramente un tecnico affermato ad alti livelli, ma si è conquistato sul campo col Venezia in Serie B una credibilità importante, sebbene non abbia mai vissuto da primo allenatore il palcoscenico del massimo campionato italiano. Il Toro è la sua occasione della vita e sicuramente le persone simpatizzano in maniera naturale per lui, che riceverà un'accoglienza calorosa. E questo nonostante i granata si presentino spogli davanti al proprio pubblico: ci sono ancora un po' di giocatori in vacanza, non ci sarà nessun volto nuovo, oggi Alessandro Buongiorno sosterrà le visite mediche con il Napoli e Ilic resta in partenza (lo Zenit preme per averlo). A ciò si aggiungono anche alcune partenze eccellenti già registrate, come quelle di capitan Ricardo Rodriguez e di Koffi Djidji, due uomini che nella gestione Juric hanno avuto un peso specifico notevole. Pur tenendo conto di questo, il popolo risponderà presente.

Il mercato del Torino

Il Toro ha già praticamente confermato in blocco lo stesso dato sui fedelissimi dello scorso anno. A luglio, e con un mercato finora ricco di addii e scheletrico per quanto riguarda i nuovi innesti. La società sta lavorando e i tifosi aspettano fiduciosi, affidandosi all'aria pulita che si respira intorno a Vanoli. Sorridente quando ha varcato i cancelli del Filadelfia, sicuramente si emozionerà nel momento in cui vedrà gli spalti gremiti. Lo stesso calore spera di viverlo anche a Pinzolo, perché sarà lì che dovrà modellare il Toro che verrà. In Trentino Alto Adige i rinforzi arriveranno sicuramente, anche perché in Coppa Italia si gioca fra un mese e il campionato inizierà la settimana successiva. Nel frattempo, il gruppo continua a lavorare: palestra, ma anche tanto pallone. In questo senso Nikola Vlasic sta seguendo un programma personalizzato: sta smaltendo la lesione muscolare rimediata in Germania con la nazionale croata. Il percorso di recupero prosegue, ma ha ancora bisogno di tempo prima di potersi aggregare al resto dei compagni.

Restauri alla basilica

Intanto, nell’ottica della valorizzazione del patrimonio granata in città, la Basilica di Superga sarà al centro di un’importante opera di valorizzazione e restauro grazie al protocollo di intesa che avvia la riqualificazione del complesso. Agenzia del Demanio, MIC, MIT, Regione Piemonte e Città di Torino hanno portato a termine l’accordo per lo stanziamento di 15 milioni di euro, 9 milioni già assegnati dal MIT e 6 milioni dal MIC da erogare nel triennio 2024-2026, per la riqualificazione di tutti gli ambienti esterni e interni dell’area. Le iniziative di valorizzazione avviate dal protocollo prevedono il restauro di tutti gli ambienti di pregio, l’accessibilità completa di tutti gli spazi anche alle persone disabili, la catalogazione e la digitalizzazione dei volumi antichi della biblioteca reale, ma anche la realizzazione di un percorso interattivo museale e il potenziamento della mobilità cittadina verso il colle di Superga, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile della Città di Torino e della Regione Piemonte.