Toro, carisma Vanoli: metodi, abitudini e stimoli

INVIATO A PINZOLO - Lui, Paolo Vanoli, la gioia di allenare il Toro la trasmette da tutti i pori: lo si avverte chiaramente dall’intensità con la quale lavora sul campo, dal sorriso aperto con il quale si presenta per un saluto in sala stampa ribadendo di aver concretizzato un sogno, quello di assumere il ruolo di tecnico dei granata. L’obiettivo, ambizioso, è arrivare dove salvo rari squarci di luce non sono riusciti i suoi predecessori: trasmettere la sua gioia, avvolgerne il gruppo squadra, la società e i tifosi. Un concetto semplice da esprimere, trattasi di armonia tra le varie componenti, ma tutt’altro che facile da mettere in pratica. La strada è lunga e pure tortuosa, oltretutto dipenderà dal lavoro di Vanoli che, però, dovrà inevitabilmente essere supportato da congrui investimenti sul mercato da parte di Cairo e Vagnati. E poi c’è la tifoseria, pronta ad accendersi e rendersi portatrice sana di entusiasmo, ma poco disponibile a sostenere un Torino inadeguato per compiere lo scatto verso le posizioni alte della classifica. E allora scopriamolo nelle varie sfaccettature, l’uomo chiamato per restituire gioia alla tifoseria granata.