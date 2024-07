Vagnati e il mercato Torino: "Abbiamo diverse necessità. Ilic? Valutazioni in corso"

Il Torino ha deciso di cambiare allenatore in estate e passare da Juric a Vanoli. Due modi diversi di vedere il calcio soprattutto a livello di modulo e interpretazione. L'arrivo dell'ex Venezia ha portato una ventata di novità, anche tra i tifosi, e sul mercato c'è sicuramente da intervenire per andare a colmare i vuoti nelle zone inn cui il tecnico ha bisogno di giocatori funzionali per la sua visione di calcio (l'ultima idea è quella di Gosens). Lo stesso Vagnati, uomo mercato del Torino, ha parlato in questo senso in conferenza spiegando le necessità della squadra: "Sappiamo bene cosa ci serve per migliorare".

Torino, la conferenza di Vagnati Davide Vagnati ha parlato subito del mercato: "Abbiamo necessità di intervenire sulla linea difensiva a tre, poi di un esterno sinistro e, oltre a questo, stiamo prendendo in considerazione anche un rinforzo in attacco. In porta siamo a posto con l'arrivo di Paleari, stiamo colmando i bisogni della squadra". Da un rinforzo a un altro: "Saul Coco? Siamo molto contenti di lui. È un ragazzo con grande ambizione e voglia di crescere, ha voluto a tutti i costi il Torino. Sarà il campo a parlare ma pensiamo possa avere le caratteristiche tecniche, fisiche e morali per far parte di questo percorso". Sui possibilli acquisti di Hajdari e Adams ha specificato: "Non mi piace fare nomi, ho indicato le posizioni su cui dovremo intervenire e cercheremo di cogliere le opportunità che ci darà il mercato". Sulle possibili uscite: "Su Ilic stiamo valutando la sua situazione perché è un grande patrimonio del club. Finché sarà a disposizione e, se resterà, continuerà a essere un giocatore importante per noi".

E sul modulo: "Parlando col mister abbiamo pensato di poter adottare il modulo con due attaccanti. Per questo noi nutriamo grande fiducia in Sanabria e sono certo posso dimostrare di essere un grande giocatore con questo assetto". Poi gli obiettivi: "Difficile parlarne ora, sarebbe anche prematuro. Sul mercato stiamo lavorando tutti assieme in sintonia. È evidente che prima riusciamo a fare le cose, meglio è, ma a volte le dinamiche di mercato richiedono tempo. L'importante sarà prendere i primi nomi della lista che abbiamo stilato". In chiusura ha parlato dei recuperi di Vlasic e Schuurs: "Vlasic ci auguriamo di riaverlo il prima possibile, sappiamo qual è il problema muscolare e ci vorrà ancora temppo. Per Schuurs, invece, stiamo cercando di trovare la soluzione più rapida per il suo recupero. Dopo le nuove informazioni cliniche, valuteremo le tempistiche anche se, al momento, non posso dire se tornerà tra un mese o più avanti".

