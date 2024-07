Toro, i tifosi in coro: "Fiducia in Vanoli, Zapata con la fascia da capitano"

Piena fiducia in Vanoli: questo emerge lampante intervistando alcuni dei tifosi presenti a Pinzolo, in numero crescente rispetto al centinaio del primo allenamento di mercoledì, anche in considerazione dell’amichevole odierna contro la Virtus Verona che sta spingendo molti granata verso la Val Rendena. «Seguendo pure la B ho avuto modo di verificare quanto il Venezia fosse ben allenato - la posizione di Giuseppe Mercuri, presidente del Toro Club Asti -. Purtroppo inizia con pochissime certezze e con una difesa, risultata tra le migliori del passato campionato, che è da reinventare. Per ora è arrivato Coco, ma spero che a breve venga acquistato anche un altro centrale titolare. Restando sulla difesa in 55 anni ho visto tanti addii, quello di Buongiorno mi è spiaciuto ma me l’aspettavo e sono contento per lui. Aggiungo, e ne sono convinto, che prima o poi tornerà al Toro. La cifra incassata (35 milioni più 5 di bonus, ndr) è importante e può servire a ripianare il bilancio come a procedere con investimenti adeguati. Partito Rodriguez darei la fascia di capitano a Zapata, l’unica certezza tecnica di questa rosa assieme a Bellanova».