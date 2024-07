Zapata nuovo capitano del Torino: "Un onore, ecco cosa mi chiede Vanoli"

PINZOLO - Dal ritiro del Torino è il nuovo capitano granata a parlare: Duvan Zapata. Per l'attaccante colombiano, alla sua seconda stagione sotto la Mole, è arrivata l'investitura ufficiale di nuovo leader del gruppo e l'ex Atalanta ha spiegato così ai canali ufficiali le motivazioni di questa scelta all'interno dello spogliatoio: "In amichevole è stata la prima volta. Molta responsabilità per me, sono il più vecchio. Ho il dovere di dare l'esempio e lo facevo già prima. Questa emozione è nuova per me, non me lo aspettavo ed è importante per cosa ho fatto in carriera. Sono molto onorato di essere il capitano del Toro". Una scelta del nuovo tecnico che si affida all'esperienza di Duvan: "Sto molto bene, questo è il periodo più difficile dell'anno perché si fa tanta fatica. Ci stiamo allenando bene e cerchiamo di capire bene cosa ci chiede il mister. Più passano i giorni e meglio capiamo cosa propone il mister e lo facciamo sul campo. Alcuni concetti sono nuovi ma il modulo è lo stesso della stagione scorsa. Per me che sono attaccante i movimenti sono un po' diversi ma i concetti sono simili a come eravamo abituati. Cambia qualcosa ma questo è un modulo che siamo abituati ad utilizzare".