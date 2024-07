Torino, ufficiale Ché Adams: nuovo attaccante per Vanoli

Il Torino ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Ché Adams. Il giocatore è arrivato in città dove ha svolto le visite mediche prima del firma sul contratto con i granata. Vagnati l'ha accolto e l'ha voluto per le sue caratteristiche siccome può giocare anche al fianco di una punta più strutturata come può essere Zapata. È reduce dagli Europei con la Scozia e può portare esperienza anche internazionale alla squadra di Vanoli.

Esperienza dicevamo. Sì, perché il classe '96 ha giocato anche in Premier League con la maglia del Southampton, con cui è stato protagonista nell'ultima stagione in Championship per un immediato ritorno in massima serie. Diciassette gol all'attivo per lui in 46 partite, un bottino davvero niente male che ha spinto il Torino a credere fortemente in lui. Tra le altre eperienze anche Sheffield United e Birmingham, oltre a essere un punto di riferimento per la sua nazionale. Il ragazzo ha già raggiunto i compagni a Pinzolo per iniziare il ritiro e conoscere lo staff.