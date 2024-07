Cairo, fatto Zapata capitano adesso bisogna fare il Toro

Duvan Zapata nuovo capitano del Toro è una gran bella notizia: per il primo colombiano e primo capitano colombiano nella storia del Toro; per il Toro medesimo che trova nell'attaccante il leader ad hoc, quanto a bravura, passione, spirito granata. Zapata merita questo riconoscimento da autentico campione qual è e merita di avere attorno a sé una squadra finalmente competitiva, quale il Toro attualmente non è. Perché qui sta il punto, dopo che è partito Rodriguez, dopo avere ceduto Buongiorno al Napoli, dopo avere dichiarato a uno dei suoi giornali quanto il difensore fosse incedibile (15 giugno: "Buongiorno non ha prezzo perché non è in vendita"), realizzando l'ennesimo surplus in diciannove anni di presidenza. Fatto Zapata capitano, ora Ciro deve fare il Toro.