Fama di mangia-gol? Toro, Adams ha fame di gol

Adams, nato in Inghilterra ma calciatore che ha scelto di giocare per la Scozia in virtù delle origini della madre, è un attaccante non particolarmente alto (175 centimetri), ma veloce e con buona predisposizione a saltare l’uomo. Nei piani di Vanoli servono due interpreti che sappiano trovarsi con l’uno-due e che siano rapidi nel trovare la porta in area di rigore. Ciò che, pur con peculiarità differenti, sia Zapata che Adams sanno fare. Il colombiano per struttura fisica sarà colui che più verrà incontro al pallone per innestare l’inserimento in area del nuovo compagno di reparto. Il quale appunto dovrà sfruttare la sua velocità per infilarsi negli spazi aperti da Duvan. La coppia, sulla carta, è ben assortita. A Vanoli il compito di fonderli assieme, di modellare da due singoli una coppia. Destinata a giocare parecchie gare assieme, se entrambi ripeteranno per continuità di impiego la stagione scorsa.

Le statistiche dei due attaccanti

Il sudamericano, al primo campionato nel Torino, ha disputato 35 gare (12 reti e 4 assist), alle quali va aggiunta la presenza in Coppa Italia nonché le due prove (un gol al Frosinone) affrontate quando ancora - sul finire del mese di agosto - giocava nell’Atalanta. Adams, invece, ha preso parte a 40 gare in Championship con il Southampton (15 le reti, 4 gli assist), aggiungendo al quadro una sfida nei playoff (i Saints sono stati promossi in Premier League) e 4 partite (2 gol e 2 assist) in Fa Cup. Negli ultimi due tornei della B inglese l’attaccante ha indubbiamente evidenziato ottime doti da finalizzatore: in precedenza aveva giocato in Championship nel 2018-19, riuscendo con il Birmingham a infilare le porte avversarie in 22 occasioni (le presenze erano state 46). La media scende di molto in Premier, campionato nel quale Adams mai è andato in doppia cifra: 4 gol nel 2019-20 (30 gare), quindi 9 (36), 7 (30) e 5 (28) nei tre tornei successivi e precedenti all’ultimo affrontato una categoria più sotto dal calciatore. Il quale, invece, con la Scozia ha segnato 6 reti (33 gettoni di presenza): nessuna nelle tre sfide dell’ultimo Europeo.

Le reazioni dei Saints ed il saluto di Lyanco

E così da una parte c’è chi ne tesse le lodi, dall’altra chi, tra tifosi del Southampton, ne saluta la partenza come una mezza liberazione. Tra i commenti social, ad esempio, si legge questo: «Ha promesso tanto, ma gli è mancata la freddezza sotto porta». «Meglio se ne sia andato, può essere al massimo un attaccante medio da Championship». Ebbene Adams è passato al Toro anche per far ricredere chi, in Inghilterra, si schiera dalla parte dei detrattori. Chi invece lo abbraccia da lontano augurandogli il meglio è Lyanco, ex difensore granata e compagno del centravanti nel Southampton (il brasiliano è nel frattempo tornato in patria, all’Atletico Mineiro): «Come on bro!!! Una volta Toro sempre Toro», ha scritto su Instagram il centrale. Evidenziando affetto per Adams nonché per il club nel quale ha giocato - salvo una parentesi in prestito al Bologna - dal 2017 al 2021. «È un calciatore importante, e in Inghilterra ha segnato più di Scamacca», lo ha intanto caricato Cairo. Il Ché è volato in Scozia per sistemare il permesso di soggiorno: oggi - massimo domani per la festa - è atteso a Pinzolo.