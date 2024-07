Toro, Zapata non basta: ko con la Cremonese. Lazio e Bologna show

Continuano i test per le squadre di Serie A in vista della prossima stagione, tra risultati a sorpresa, conferme e qualche rissa di troppo . In campo anche i fratelli Koopmeiners che si sono affrontati in Atalanta-AZ Alkmaar, senza però farsi del male. A sorridere invece è Baroni , che sta plasmando la Lazio secondo le sue idee e contro l 'Hansa Rostock ha ricevuto varie risposte. Sconfitta per il Torino di Vanoli contro la Cremonese, al termine di un lungo match durato ben 120 minuti. Niente successi nemmeno per l' Udinese e la Fiorentina , battute dal Colonia e dal Preston. Goleada del Bologna contro il Caldiero, con la prima firma già del post Zirkzee, Dallinga .

Tris della Lazio, ko Toro

I biancocelesti non hanno problemi contro l'Hansa Rostock, squadra che milita nella seconda divisione tedesca. E a brillare è tutto l'attacco. Sul finire del primo tempo Zaccagni sblocca la partita: cross dalla sinistra di Guendouzi, torre di Castellanos e rete a due passi dal portiere. Ma il numero dieci della Lazio non si limita solo al gol. Sono tante le sue belle giocate. Il "Taty", dopo l'assist, al 50' sigla il raddoppio che chiude i conti. Poi al 71' gioia anche per Tchaouna, che dialoga bene sempre con Castellanos, e poi scaraventa un tiro sotto la traversa per il tris finale. Il Torino anche è in fase di rodaggio e lo dimostra la sconfitta contro la Cremonese. Mister Vanoli sta provando vari esperimenti, ma una cosa è sempre certa: il gol di Zapata, pronto a caricarsi la squadra da capitano. Il colombiano poco dopo la mezz'ora segna la rete del pareggio, dopo il momentaneo vantaggio firmato Vazquez. Ma al 69' Antov rimette sotto i granata con un gol di testa, dagli sviluppi di un corner.

Sconfitte Fiorentina e Udinese, Bologna show

Brutto risultato anche per la Fiorentina, sconfitta dal Preston: gli inglesi passano in vantaggio con Lindsey, poi ristabilisce l'equilibrio Mandragora, ma non basta e l'irlandese Keane regala la vittoria agli avversari. Sfortunato invece l'ex Juve Kean, due volte vicino al gol: palo e traversa gli dicono di no. Perde in rimonta anche l'Udinese: i bianconeri vanno sul 2-0 con Success e Lucca, ma poi subiscono il ribaltone firmato Downs, autogol Kabasele e Ljubicic. Il Bologna di Italiano passeggia sul Caldiero, squadra neopromossa in Serie C: doppietta di Castro, poi gol di Orsoilini, del neo acquisto Dallinga e di Posch.