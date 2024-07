Torino-Lione 0-0: Adams in campo solo nel finale

BOURGOIN-JALLIEU (Francia) - Dopo le partite giocate a Pinzolo con Virtus Verona e Cremonese, il Torino di Paolo Vanoli inizia la sua mini tournée di pre-campionato in Francia: allo stadio Pierre Rajon di Bourgoin-Jallieu i granata pareggiano 0-0 contro il Lione. Partita povera di occasioni se non al 44' del primo tempo quando Ilic sfiora un clamoroso gol direttamente dal calcio d'angolo. Il tutto con Vanoli che manda in campo il neo-arrivato Che Adams a 7 minuti dal 90'. Prossimi impegni per la squadra di Vanoli sono giovedì (ore 11) con la rappresentativa locale del Bourgoin-Jallieu e poi il 3 agosto contro il Metz.