Torino, prima firma Adams: pari con i dilettanti del Bourgoin-Jallieu

Finisce con un pareggio anche il secondo test del Torino di Paolo Vanoli in Francia. Dopo lo 0-0 contro il Lione, arriva l'1-1 contro il Bourgoin-Jallieu, squadra di quinta divisione, l'equivalente del campionato di Eccellenza in Italia. Dal 1' largo ai calciatori che avevano giocato di meno la sera prima. Ad aprire le marcature ci pensa Adams. Lo scozzese, arrivato da qualche settimana, ha trovato il suo primo gol in maglia granata. Il vantaggio, però, dura poco.